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Başkan Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 14:12 Güncelleme: 24.02.2025 15:11
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Başkan Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN LAVROV'U KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. | Fotoğraf: AA

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM YOĞUN!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ger��ekleşen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KABİNE TOPLANACAK

Ayrıca Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.

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