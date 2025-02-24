Başkan Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.
GÖRÜŞMEDE GÜNDEM YOĞUN!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ger��ekleşen görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.