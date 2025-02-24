Bakan Bolat’tan gıda enflasyonu açıklaması! Fahiş fiyat denetimi: Ramazan ayı öncesi hız kazandı

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"FİYATLARIN YATAY SEYRETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı olarak takip ettikleri öncü verilere göre, bu sene şubat ayında gıda enflasyonunda daha ılımlı bir artış olduğunu söyleyen Bolat, "Gıda fiyatlarındaki aylık artışın Şubat 2024 (yüzde 8,25) ve Ocak 2025'e (yüzde 3,86) göre daha düşük olacağını öngörmekteyiz. Özellikle taze sebzelerde ve işlenmiş gıdalarda fiyatların yatay seyrettiğini görüyoruz. Gıda enflasyonundaki bu ılımlı artışın manşet enflasyonunu da sınırlayacağını düşünüyoruz. Hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Özellikle mübarek ramazan ayı öncesi gıda sektöründe denetimlere hız verdik. Aldığımız bu önlemlerin de etkisi ile fiyatlarda ılımlı bir seyir gözlüyoruz. Aylık gıda enflasyonunun Şubat 2024 ve Ocak 2025'in altında gelmesini bekliyoruz. Ramazan ayında da denetimlerimiz, fahiş fiyat artışlarına yönelik cezai işlemlerimiz devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, haksız fiyat artışları gibi girişimlere karşı aldığımız tedbirlerin ve uyguladığımız yaptırımların yanında, iyi örnek olan ticaret erbabımızı ödüllendirmenin ve kamuoyuna sunmanın elzem olduğunu değerlendirmekteyiz" dedi.