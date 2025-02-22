Adında AK Işığında İstikbal! Bakanlardan peş peşe AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albdulkadir Uraoğlu'nun paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU TARİHİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albdulkadir Uraoğlu ise "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak…Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan Büyük Kongremizi, yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir heyecanla gerçekleştiriyoruz.Tüm vatandaşlarımızı bu tarihî buluşmaya davet ediyoruz! Yer: Ankara Spor Salonu Tarih: 23 Şubat 2025, Pazar Sat: 10.00... Adında AK Işığında İstikbal! " ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "AK Parti'mizin yolu, milletimizin yoludur. Büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve berberlik içinde il, ilçe, kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi tamamladık. Şimdi sıra AK Parti 8. Olağan Büyük Kongremizde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni hedeflere, hep birlikte… Adında AK, Işığında İstikbal!" ifadelerini kullandı.