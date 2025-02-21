MİT’ten Irak’ın Hakurk bölgesinde PKK/KCK’ya darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra SEBAT ve Serhat ERDOĞAN Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.