Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.