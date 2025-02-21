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Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 11:40 Güncelleme: 21.02.2025 12:01
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Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

MSB sosyal medya X paylaşımı ekran alıntısıMSB sosyal medya X paylaşımı ekran alıntısı

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Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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