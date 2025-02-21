SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme

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SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."