21 Şubat 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri SPK'dan BİST pay piyasasına inceleme

SPK'dan BİST pay piyasasına inceleme

Giriş: 21.02.2025 22:33 Güncelleme: 21.02.2025 23:06
ABONE OL
SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme

SPK, BİST pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

SPK, BİST pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör