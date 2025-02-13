Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin kanun teklifi görüşüldü ve görüşmelerin sonunda kabul edildi. 325 milletvekili oy kullandı. 239 milletvekili kabul oyu kullanırken 86 milletvekili red oyu kullandı.

İŞTE KANUNUN DETAYLARI

Teklife göre, Adalet Akademisinde uzmanlık alanına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulacak. Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak

Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak.

Akademi Başkanlığı'nın görevleri belirleniyor. Başkanlık, eğitim müfredatını, yıllık eğitim ve stratejik plan taslakları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartların belirlenmesi için Eğitim Kuruluna önerilerde bulunacak, eğitim materyallerini hazırlayacak olan Başkanlık, akademide görev yapanların atama, nakil, görevlendirme, özlük işlemlerini yürütecek.

Akademi Başkanı, akademiyi yönetecek, temsil edecek, akademinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli tedbirleri alacak. Daire başkanları, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, Adalet Bakanınca atanacak ve Akademi Başkanı tarafından belirlenen iş bölümüne göre görev yapacak.

UZMANLIK VE SERTİFİKA PROGRAMLARI DÜZENLENEBİLECEK

18 kişiden oluşan bir Eğitim Kurulu olacak. Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Eğitim Kurulu, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan Eğitim Kurulu, Akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, Akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak.

Akademi hakim ve savcılar yönelik uzmanlık ve sertifika, avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında çalışanlara sertifika programları düzenleyebilecek.

BAKAN TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tun. X hesabından yaptığı paylaşım ile "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu'nun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kanunda yer alan maddeleri sıralayan Bakan Tunç, "Bu Kanunda; Türkiye Adalet Akademisinin mevcut teşkilat yapısı gözetilerek idari kapasitesinin güçlendirilmesi, Akademi bünyesinde hukuk ve adalet alanında araştırma ve bilimsel çalışmaların yapılması, uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve proje geliştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği bulunan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.