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HSK kararı Resmi Gazete'de! 2 ilde Kadastro Mahkemelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 01:26 Güncelleme: 20.02.2025 01:28
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HSK kararı Resmi Gazete’de! 2 ilde Kadastro Mahkemelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemeleri kaldırıldı ve yargı çevreleri yeniden belirlendi.

Devrek ve Gökçeada Kadastro Mahkemelerinin kaldırılarak yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararı ile birlikte Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Zonguldak Kadastro Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil edildi. Ayrıca Gökçeada Kadastro Mahkemesi kaldırılarak Çanakkale Kadastro Mahkemesi'nin yargı çevresine dahil oldu.

DOSYA İŞLEMİ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Karar ile birlikte kaldırılan mahkemelerde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulundukları safhadan devam edilmek üzere bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderilecek.

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HSK kararı Resmi Gazete’de! 2 ilde Kadastro Mahkemelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi HSK kararı Resmi Gazete’de! 2 ilde Kadastro Mahkemelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi HSK kararı Resmi Gazete’de! 2 ilde Kadastro Mahkemelerinin yargı çevresi yeniden belirlendi
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