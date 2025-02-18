CHP’de iç savaş alevlendi! İkililer birbirine girdi: Rest çekip bildiri yayınladı

CHP'de adaylık savaşları giderek alevleniyor (ahaber.com.tr)

"TEK YOL CHP'DE ACİL OLAĞANÜSTÜ KURULTAY"

İlk günden bu yana her fırsatta kurultayın şaibeli olduğuna yönelik imalarda bulunan Ağaç, Özgür Özel ve yönetimini bir kez daha hedef alarak, "Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla partimizin mahkeme kapılarında yıpratılmasının önüne geçecek en yetkili adres ve zemin kurultaydır. Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu belirsizlikten ve kaostan kurtarmanın tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ANKARA İSYANI

CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları üzerinden yaşanan ayrışmanın farklı bir versiyonu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı parti tüzüğünü de çiğneyerek saf dışı bırakan parti yönetimi, Ankara'dan beklenmedik bir tepki aldı.