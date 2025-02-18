CHP'de iç savaş alevlendi! İkililer birbirine girdi: Rest çekip bildiri yayınladı
CHP içindeki şaibeli kurultay tartışmaları devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerginlik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Bu rekabet, taraflar arasında bildirilerle atılan karşılıklı mesajlarla yeni bir boyut kazandı. Özellikle Mansur Yavaş cephesinden, Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız edebilecek açıklamalar gündeme geldi.
İç krizlerle mücadele eden CHP, yeniden karıştı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılındaki kurultayı kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma üzerine, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler yeniden harekete geçti.
Kurultayın şaibeli olduğuna dair pek çok isimden ardı ardına açıklamalar gelirken, en dikkat çeken çıkış eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi.
"TEK YOL CHP'DE ACİL OLAĞANÜSTÜ KURULTAY"
İlk günden bu yana her fırsatta kurultayın şaibeli olduğuna yönelik imalarda bulunan Ağaç, Özgür Özel ve yönetimini bir kez daha hedef alarak, "Yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla partimizin mahkeme kapılarında yıpratılmasının önüne geçecek en yetkili adres ve zemin kurultaydır. Ülkemizi, halkımızı ve partimizi bu belirsizlikten ve kaostan kurtarmanın tek yolu CHP'nin acil bir olağanüstü kurultaya gitmesidir" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA ANKARA İSYANI
CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları üzerinden yaşanan ayrışmanın farklı bir versiyonu, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun baskısıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı parti tüzüğünü de çiğneyerek saf dışı bırakan parti yönetimi, Ankara'dan beklenmedik bir tepki aldı.
YAVAŞ CEPHESİ AYAKLANDI
Önceki gün CHP'li 21 il belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunmuştu. Atılan bu adım, zaten haksız bir şekilde yarıştan koparıldığını düşünen Mansur Yavaş cephesini ayağa kaldırdı.
Adeta rest niteliğinde bir hamle yapan başkentin ilçe belediye başkanları, Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı.
İMAMOĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER
Mesajlar arasında Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu'nun paylaşımı ise partideki ayrışmayı adeta gözler önüne serdi. İmamoğlu'nu rahatsız edecek bir çıkış yapan Çırpanoğlu, "90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak, erken veya zamanlı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" dedi. Çırpanoğlu dışında 9 ilçe belediye başkanı daha Mansur Yavaş'a "Yanındayız" ifadesiyle destek mesajlarını iletti.
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