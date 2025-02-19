Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e eleştiri: Oturduğu koltuğun hakkını veremedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP ve muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'deki muhalefet açığının giderek derinleştiğini belirterek özellikle CHP'nin durumuna dikkat çekti ve partinin içinde bulunduğu durumu 'gelenin gideni arattığı' şeklinde değerlendirdi. CHP Genel Başkanı'nın, partinin liderlik görevini hakkıyla yerine getiremediğini ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel’in okuyamadığı şiir nedeniyle tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP’deki şaibeli kurultaya da değinen Erdoğan konunun şu an yargıda olduğunu ve kendilerini bu meseleye dahil etmeye kalkmamaları gerektiğini vurguladı. TÜSİAD'ın açıklamalarıyla haddini aştığını söyleyen Erdoğan 'Kuklalarla bizim işimiz olmaz, bizim muhatabımız kuklacılardır' dedi. TÜSİAS'a seslenen Erdoğan 'Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız.' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"MUHALEFET HIZIMIZI KESMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Grup toplantımıza teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çatısı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bu çatı altındaki hizmet mücadelemizde de Türkiye'deki çarpık muhalefet anlayışının tüm tezahürlerine tekrar tekrar şahit oluyoruz. Biz milletimize daha fazla hizmet üretmek için gecemizi gündüzümüze katarken muhalefet kanadı da bizi engellemek, bizi yavaşlatmak, bizim hızımızı kesmek için elinden geleni yapıyor.
"TÜRKİYE'DE MUHALEFET AÇIĞI VAR"
Milletin verdiği yetkiyi hizmet için, sorun çözmek için değil tam tersine köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş, Türkiye'nin ihtiyacı varmış, bürokrasimiz sıkıntı yaşıyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş maalesef bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil.
Şu gerçeği çok net biçimde görebiliyoruz; Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleriyle Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Gezi vandallığından FETÖ''nün kumpasları ve darbe girişimlerine kadar demokrasimizi hedef alan tüm saldırıların hamileliğini üstlendiler. Biz adeta kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyor, biz Gezi olaylarında milli iradeyi savunurken bunlar sokakları ateşe veren çapulcuların avukatlığını yapıyordu. Biz 15 Temmuz gecesi tanklara karşı milletimizle birlikte göğsümüzü siper ederken bunlar keyif kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyrediyorlardı.
"ÖZEL OTURDUĞU KOLTUĞUN HAKKINI VEREMEDİ"
Muhalefet de genel başkanlar değişti ama kendi halkına yabancı zihniyet de bir değişim yaşanmadı. CHP'de gelen gideni aratma geleneği Özel'le de değişmedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımıza biz üzülüyoruz. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi.
Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Adeta 40 dereden su getirdi. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu söyleyeyim; Motor su kaynattı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Bir şiir katliamına imza attı. Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset değildir.
BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlığına kavuşmasından memnunuz.
CHP'NİN KURULTAYINA 'ŞAİBE' SORUŞTURMASI
Para kulelerinin temsil ettiği anlayışın siyaset kurumundan atılması şart. Sandığın itibarına gölge düşüren gayrı meşru tasarrufun reddedilmesi siyaset adına önemli bir kazanım olacaktır. Gayya kuyusuna bizi de çekmelerine izin vermeyeceğiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre kozlarını mahkemede halletsinler. Bizim onların hançer siyasetiyle oynayacak ne sabrımız ne midemiz var. Biz ne hançer biliriz, ne de şaibeli iş yaparız. Biz temiz siyaseti rehber edinmiş bir partiyiz.
"LOKUM YERİNE TOGG HEDİYE ETTİK"
Malezya'dan sonra Endonezya'da büyük bir ilgi ve sevgi söz konusuydu. Endonezya'dan sonra Pakistan'ı ziyaret ettik. Pakistan ortak tarihi paylaştığımız kardeş bir ülkedir. Her 3 ülkedeki görüşmelerimizde Gazze ve Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. Gazze'deki sürgün planına izin verilemez. Ziyaretlerimizde muhataplarımıza ayrıca TOGG'u hediye ettik. Lokum yerine TOGG hediye etmemizin muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Ufku dar olanlar bizi anlayamaz. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. 10 bin km ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak ve parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim vizyonumuzu anlamalarını beklemiyoruz. Rejimin düştüğü gün Esad'la görüşülmeli diyenlerden sağlıklı dış politika yorumu çıkmaz. Bizim için önemli olan halkımızın düşüncesidir.
"GAZZE İÇİN EĞİLMEDEN AYAKTAYIZ"
Avrupa dahil pek çok ülkenin sustuğu dönemde Filistin için hiç çekinmeden sesimizi yükselttik. Gerek Gazze'de gerekse başka yerlerde eğilmeden bükülmeden ayaktayız. İnşallah bundan sonra da hak bildiğimiz yolda sapmadan yürüyeceğiz.
"TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI HADDİNİ AŞTI"
Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı. TÜSİAD'ın açıklaması sonrasında 'emre emade uşak' misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır.
TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. İhracatımız 262 milyar doları buldu. Derslik sayımız 367 bindi, biz bunu 735 bine çıkardık. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 30 bine yaklaştı. Nice çalışmayla refahı tabana yaydık. Bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Rant musluklarını kestiklerimizin operasyonlarına maruz kaldık. Bunların başında TÜSİAD geliyordu.
"TESLİM OLMAMIZI BEKLİYORSANIZ BU ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK"
Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda öneli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek.