Pakistan’dan Başkan Erdoğan’a anlamlı jest: İslamabad’da Erdoğan kavşağı açıldı!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği kavşağın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında, başkent İslamabad'da yeni inşa edilen önemli bir kavşağa isminin verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'a, adını taşıyan kavşağın tabelasını takdim etmişti.

Bugün düzenlenen resmi açılış töreninde konuşan Başbakan Şerif, projenin kısa sürede ve tahmin edilenden daha düşük maliyetle tamamlanmasını takdirle karşıladığını belirterek, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Pakistan hükümeti, İslamabad'daki F-8 ve F-9 kavşaklarını kapsayan, şehrin en işlek otoyol kesimlerinden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla yeniden adlandırmıştı. Açılışı yapılan kavşak, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane ilişkilerin bir simgesi olarak görülüyor.