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Başkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 20:29 Güncelleme: 13.02.2025 20:31
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Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye Togg aracı hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını tamamladı.

Başkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi | Fotoğraf-AABaşkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi | Fotoğraf-AA

PAKİSTAN LİDERİNE YERLİ ARAÇ HEDİYESİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Togg aracı hediye etti. Hediye takdiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanının Kızı Aseefa Bhutto Zardari de yer aldı.

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Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi
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