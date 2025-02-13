Başkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye Togg aracı hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını tamamladı.
PAKİSTAN LİDERİNE YERLİ ARAÇ HEDİYESİ
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Togg aracı hediye etti. Hediye takdiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanının Kızı Aseefa Bhutto Zardari de yer aldı.