Başkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanına Togg hediyesi | Fotoğraf-AA

PAKİSTAN LİDERİNE YERLİ ARAÇ HEDİYESİ

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Togg aracı hediye etti. Hediye takdiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanının Kızı Aseefa Bhutto Zardari de yer aldı.