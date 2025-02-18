DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş ‘silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Akkuş'un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan evinde gözaltına alındı.
Akkuş'un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.
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