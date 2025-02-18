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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 18.02.2025 20:34 Güncelleme: 18.02.2025 20:38
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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş ‘silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Akkuş'un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda yeni gelişme yaşandı.

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA) DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş gözaltına alındı (DHA)

Bu kapsamda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan evinde gözaltına alındı.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Akkuş'un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yolu ile İstanbul'a gönderildi.

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DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş terörden gözaltında!

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