Arabuluculuğun adresi Türkiye! Somali-Etiyopya müzakerelerinin ilki Ankara’da yapıldı

Barış masası Türkiye'de kuruldu: Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki yapıldı | Fotoğraf-AA Arşiv

Teknik müzakerelerde, Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

ANKARA'DAKİ İLK MÜZAKERE OLUMLU

Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi'ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Türkiye, Ankara Bildirisi'yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.

Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

TEKNİK MÜZAKERELERİN İLK TURUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turunun Somali ve Etiyopya arasında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ankara Bildirisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kolaylaştırıcılığında, "daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koydukları" kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA TAKDİR

Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyetin de Ankara Bildirisi'nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye'nin Mart 2025'te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."