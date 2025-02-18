Arabuluculuğun adresi Türkiye! Somali-Etiyopya müzakerelerinin ilki Ankara'da yapıldı
Türkiye'nin devreye girmesiyle Somali ve Etiyopya arasında uzlaşıya varılmış ve Türkiye'nin kriz çözümü noktasındaki rolü bir kez daha ses getirmişti. Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasındaki Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara’da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.
Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Bildirisi kapsamında teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı.
BAKAN FİDAN AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara'da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.
Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu'nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.
"TÜRKİYE SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HAZIR" MESAJI
Fidan, sürecin, tüm kıta için siyasi bir vizyon teşkil ettiğini, geçtiği güzergahların çok ötesine refah ve istikrar getirmeyi vadettiğini ve Kalkınma Yolu projesine benzer kapsamlı bir stratejik girişim olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde kolaylaştırmaya, desteklemeye ve ileriye dönük olarak uygulanmasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Teknik müzakerelerde, Türkiye'nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.
ANKARA'DAKİ İLK MÜZAKERE OLUMLU
Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi'ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.
Türkiye, Ankara Bildirisi'yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.
Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.
TEKNİK MÜZAKERELERİN İLK TURUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA!
Müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turunun Somali ve Etiyopya arasında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Ankara Bildirisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kolaylaştırıcılığında, "daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koydukları" kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA TAKDİR
Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyetin de Ankara Bildirisi'nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye'nin Mart 2025'te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Olumsuzluklara uzun süre takılmazlar! Affediciliğiyle öne çıkan burçlar
- Gece acıkınca bunu sakın yemeyin! Gece tüketilen bu besinler cildi yaşlandırıyor
- 5 çayı yanına Anadolu’nun gizli lezzeti: Çiriş otlu börek tarifi
- 2025 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? CarrefourSA ve Migros Ramazan kolisi çeşitleri ve içindekiler
- TEKNOFEST son başvuru tarihi ne zaman? 2025 TEKNOFEST başvuruları nereden, ansıl yapılır?
- Emlak Konut Kampanyası 2025 | Başvuruları başladı mı, şartları neler? Dar ve Orta gelirliye ödeme listesi...
- Gizli narsisizm nedir? Kırılgan narsistleri ele veren 9 şaşırtıcı işaret!
- Marteniçka bilekliği ne zaman takılır, nasıl yapılır? Geleneksel uğur getiren Marteniçka dilek bilekliği ritüeli nedir?
- KPSS'li ve KPSS'siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
- Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, hangi gün? UEFA Avrupa Ligi play-off GS nasıl tur atlar?
- İşbaşı Eğitim Programları: İŞKUR'dan meslek lisesi mezunlarına zamlı ödeme! Ayda 28.736 TL
- Altından daha fazla kazandırıyor! İslam Memiş net konuştu: "2025 onun yılı"