AK Parti'nin kongresine büyük katılım! Gözler 23 Şubat'ta
AK Parti’nin 30 Kasım’da başlayan il kongreleri 8 Şubat’ta İstanbul kongresiyle sona erdi. 23 Şubat Pazar günü ise 8’inci Olağan Büyük Kongre düzenlenecek. “Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla düzenlenecek kongreye 9 siyasi parti davet edildi. Ayrıca dünyanın birçok noktasından da kongreye katılım olması bekleniyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8'inci Olağan Büyük Kongreye yönelik açıklama gerçekleştirdi. Kandemir, kongreye ilişkin büyük çoğunlukta hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, kongrenin bir yenilenme süreci olarak gerçekleşeceğini kaydetti.
9 SİYASİ PARTİYE DAVET
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Kongreye birçok davetlinin olduğunu ifade eden Kandemir, "9 siyasi partiye davetiyelerimizi gönderdik. Bu partiler, Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İyi Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partileridir" ifadelerini kullandı.
"DELEGELER ŞAİBELERLE ANILMIYOR"
Kongre sürecinde delegelerden fikir alındığını belirten Kandemir, "Kongre sürecinden önce delegelerimizden 400 bin civarında fikir alındı. Bu formlar incelendi. Biz de delegeler ile ilişki diğer siyasi partilerde olduğu gibi şaibelerle anılacak şekilde değil bir ortak aklın oluşturulması için olur" diye konuştu.
"İLÇELERDE YÜZDE 60, İLLERDE YÜZDE 75 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİRDİK"
AK Parti'nin kongrelere bakışının farklı olduğunu ifade eden Kandemir, "Biz AK Parti olarak kongreleri bir iç organizasyon olarak değil milletimiz ile bir araya gelmenin, var ise eksiklerimizin üzerine gitmenin yolu olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir motivasyonla kısa zamanda beldelerimizde, il ve ilçelerimizde, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongrelerini tamamladık. İlçe başkanlıklarımızda yüzde 60, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim gerçekleştirdik" dedi.
KADROLAR GENÇLEŞTİ
AK Parti'nin tüm il ve ilçelerde kongrelerini tamamladığını hatırlatan Kandemir, "120 günde 3 bin 162 kongreyi tamamladık. Kongrelerimizi, 5 milyonun üzerinde insanı ağırladık, 1 milyonun üzerinde yönetimde yer almak istiyoruz başvurusu almış olarak tamamladık. Yeni yönetimlerimiz ile teşkilatımız gençleşmiş oldu. Kadın sayısı arttırılarak cinsiyet dengesi adına gelişmeler yaşandı" ifadelerini kullandı.
"GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK"
CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak da konuşan Kandemir, "CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Millete göre değil, kendi iç dengelerine göre konuşuyorlar. Milletimizin gündeminde erken seçim olmadığı için bizim gündemimizde yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz" dedi.
"SİLAH BIRAKMA OLMAZ İSE MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"
DEM Parti görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kandemir, "İlk görüşmeler sonunda görüyoruz ki pozitif bir yol ile gidiliyor. Silah bırakma olmaz ise genel başkanımızın net bir tavrı var. Terörle mücadelemizi amasız ve amansız bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.
YURT DIŞINDAN DA YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongreye dünyanın birçok noktasından katılım olması bekleniyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, kongreye davet edilen 139 büyükelçilikten 98'i katılım sağlayacakken, 98 katılımcının 62'si Büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisinden oluşacak.
Ayrıca AB üyesi 27 ülkeden 15 büyükelçinin katılacağı da belirtildi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, 24 ülkeden 16 siyasi partiye de davetiye gönderdiklerini kaydetti. Bu partilerden kongreye toplamda 31 temsilcinin katılım sağlayacağı ifade edildi.
Ayrıca 41 uluslararası organizasyona da davetiye gönderildiği, davetiye gönderilen uluslararası organizasyonlardan Irak Kürdistan İslam Partisi Türkiye Temsilciliği, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, AB Türkiye Delegasyonu ve BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği'nin de aralarında olduğu 14 temsilcinin katılacağı vurgulandı.
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