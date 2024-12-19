İtalyan basını yazdı! Erdoğan’ın Yeni Zaferi: Türkiye, Afrika Boynuzu’nda Diplomasi Mucizesi Yarattı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği uzlaşı zirvesinden kareler (IHA)

"Türkiye'nin arabuluculuğuyla sağlanan anlaşma, özellikle ticaret ve altyapı projelerine odaklanıyor. Ekonomik işbirliği, Overjuba bölgesindeki çatışma riskinin azaltılması ve Somaliland'a yönelik anlaşmazlıkların ele alınması gibi kritik konuları içeriyor. Anlaşma, Somali ve Etiyopya için istikrarın temel taşlarından biri olarak görülüyor. Ankara'nın bu süreçteki başarısı, Afrika Boynuzu'ndaki jeopolitik etkisini daha da artırıyor. Türkiye, Somali'deki en büyük denizaşırı askeri üssü ve Etiyopya'daki insansız hava araçları satışlarıyla bölgedeki stratejik konumunu güçlendirdi.

"BÖLGESEL DEĞİL ULUSLARARASI GÜCÜ DE PEKİŞTİ"

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda sağladığı barış ve işbirliği modeli, bölgedeki diğer çatışmalar için bir örnek teşkil edebilir. Somali ve Etiyopya arasında sağlanan bu anlaşma, yalnızca Türkiye'nin bölgedeki etkisini değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki stratejik gücünü de pekiştiriyor. Bu başarı, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki gelecekteki diplomatik ve ekonomik girişimlerine zemin hazırlıyor."