Makas atanlar yandı! Bakan Yerlikaya yeni yaptırımları duyurdu

BİR HAFTADA YAKLAŞIK 3 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya 6-13 Şubat tarihleri arasındaki verilere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.