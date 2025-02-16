Ramazan ayında fırsatçılara izin yok! İftar menüsünde aşırı fiyat artışına ceza

İftar menülerindeki et, tavuk gibi ürünlerin gramajlarının belirtilmesi, vatandaşların fiyat mukayesesini daha kolay yapabilmesini sağlayacak. (AA)

İFTARİYELIK OYUNUNA DİKKAT!

TÜKETİCİLER Derneği Başkanı Levent Küçük, bazı işletmelerin Ramazan ayı geldiğinde servis ve kuver ücretini anlaşılmasın diye "iftariyelik bedeli" olarak adisyona yansıttığını belirterek, "Restoranlar bunu ikram edilen su, zeytin ve hurmanın bedeli olarak sunuyor. Ama bunlar zaten menüye dahil edilen ürünlerdir. O sebeple iftariyelik bedeli adı altında bu ürünler için ilave ücret talep edilemez. Bunu yapan işletmelere ilişkin menü ve adisyon fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyetine başvurarak bu ilave ücretleri geri alabilirsiniz" dedi. Küçük, aynı şekilde yemekte fiyatın temel unsurunu oluşturan etin ölçülebilir olması için gramajının belirtilmesinin zorunlu olduğunu anlatarak, "Menüde et, köfte, tavuk gibi ürünlerin gramajına yer verilmemişse bunu işletmeye özellikle sorun ve o işletmeyi Ticaret Bakanlığı'na Alo 175 Tüketici Hattı ya da E-Devlet üzerinden 'haksız fiyat artışı bildirimi' yaparak şikâyet edin" diye konuştu.