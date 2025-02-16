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Ramazan ayında fırsatçılara izin yok! İftar menüsünde aşırı fiyat artışına ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 09:10 Güncelleme: 16.02.2025 09:19
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Ramazan ayında fırsatçılara izin yok! İftar menüsünde aşırı fiyat artışına ceza

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında fırsatçılığa geçit vermemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İftar menüsünde aşırı fiyat artışlarına giden işletmelere ceza uygulanacak. Bu adım, hem tüketicinin mağduriyetini önleyecek hem de restoran ve kafelerin daha etik bir şekilde hizmet sunmalarını teşvik edecek. Bu şekilde, Ramazan’ın ruhuna uygun bir ticaret ortamı sağlanması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik fahiş fiyat denetimlerini artırdı.

RAMAZAN RUHUNA VURGU

Bu kapsamda işletmelerin Ramazan ayına özel hazırladıkları iftar menüleri de bakanlığın radarında olacak. Menülerin içerik ve fiyatlarının kapı girişine ve masaların üzerine yazılması zorunlu olacak. Ayrıca menüde yer alan et, tavuk, köfte gibi ürünlerin gramajının yazılması da şart tutuldu. Öte yandan oruç açmak için verilen su, hurma ve zeytine "iftariyelik" adı altında ayrıca ücret talep edilemeyecek. Restoranların önemli bir kısmının son dönemde uyguladıkları fahiş fiyat politikaları vatandaşı isyan noktasına getirirken, Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışlarını önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. Bir ürün ya da yemekten yüzde 400'lere varan kârlar elde etmeyi kendilerine hak gören işletmelerin Ramazan ayının ruhunu zedelememesi için önlemler alınıyor.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan boyunca iftar menülerinde fahiş fiyat uygulamalarını engellemek için denetimlerini artıracak. (AA)Ticaret Bakanlığı, Ramazan boyunca iftar menülerinde fahiş fiyat uygulamalarını engellemek için denetimlerini artıracak. (AA)

GRAMAJ ŞARTI

Geçtiğimiz yılbaşında yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu düzenleme iftar menüleri için de geçerli olacak. Örneğin Ramazan ayında çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek gibi ürünlerden oluşan bir menü hazırlayan işletme bunu restoran girişine fiyat ve içerik olarak koymak zorunda olacak. Ayrıca iftar menülerinde yer alan et ürünlerinin gramajı menüde belirtilecek. Bu düzenlemeyle vatandaşın menünün fiyat mukayesesini daha rahat yapabilmesi amaçlanıyor.

Restoranlar, kafe ve pastaneler, iftar menülerinin içerik ve fiyatlarını kapı girişine ve masaların üzerine yazmak zorunda olacak. (AA) Restoranlar, kafe ve pastaneler, iftar menülerinin içerik ve fiyatlarını kapı girişine ve masaların üzerine yazmak zorunda olacak. (AA)

HER ÜRÜNE 3 BİN 166 TL CEZA

Bu kurallara uymayan işletmelere menüde yazan her bir ürün için 3 bin 166 TL idari para cezası kesilecek. Mesela menüde fiyatları ayrı ayrı belirtilmişse çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek olarak toplamda 5 ürün için 15 bin 830 TL işletmeye ceza yazılacak. Ancak menüde herhangi bir ürünü çıkarmaya imkân vermeyecek şekilde tek fiyat belirlenmişse, tek ürün olarak baz alınarak sadece 3 bin 166 TL ceza kesilecek.

İftar menülerindeki et, tavuk gibi ürünlerin gramajlarının belirtilmesi, vatandaşların fiyat mukayesesini daha kolay yapabilmesini sağlayacak. (AA)İftar menülerindeki et, tavuk gibi ürünlerin gramajlarının belirtilmesi, vatandaşların fiyat mukayesesini daha kolay yapabilmesini sağlayacak. (AA)

İFTARİYELIK OYUNUNA DİKKAT!

TÜKETİCİLER Derneği Başkanı Levent Küçük, bazı işletmelerin Ramazan ayı geldiğinde servis ve kuver ücretini anlaşılmasın diye "iftariyelik bedeli" olarak adisyona yansıttığını belirterek, "Restoranlar bunu ikram edilen su, zeytin ve hurmanın bedeli olarak sunuyor. Ama bunlar zaten menüye dahil edilen ürünlerdir. O sebeple iftariyelik bedeli adı altında bu ürünler için ilave ücret talep edilemez. Bunu yapan işletmelere ilişkin menü ve adisyon fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyetine başvurarak bu ilave ücretleri geri alabilirsiniz" dedi. Küçük, aynı şekilde yemekte fiyatın temel unsurunu oluşturan etin ölçülebilir olması için gramajının belirtilmesinin zorunlu olduğunu anlatarak, "Menüde et, köfte, tavuk gibi ürünlerin gramajına yer verilmemişse bunu işletmeye özellikle sorun ve o işletmeyi Ticaret Bakanlığı'na Alo 175 Tüketici Hattı ya da E-Devlet üzerinden 'haksız fiyat artışı bildirimi' yaparak şikâyet edin" diye konuştu.

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