ESK’dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak

ET ve Süt Kurumu, ramazan ayında tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

RAMAZANDA VATANDAŞ UCUZ ET YİYECEK

Bu kapsamda; fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Et ve Süt Kurumunca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edildi. Bu gibi tedbirlerle ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.