24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri ESK'dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak

ESK'dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 23:09 Güncelleme: 24.01.2025 00:01
ABONE OL
ESK’dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ET ve Süt Kurumu uçuk fiyatlarının önüne geçilmesi maksadıyla tedbirler almaya başladı. Tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını duyuran kurum, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağını açıkladı.

ET ve Süt Kurumu, ramazan ayında tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

YENİ TAKLİT- TAĞŞİŞ ÜRÜN LİSTESİNDE 41 ÜRÜN VAR!

Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

RAMAZANDA VATANDAŞ UCUZ ET YİYECEK

Bu kapsamda; fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Et ve Süt Kurumunca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edildi. Bu gibi tedbirlerle ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ESK’dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak ESK’dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak ESK’dan ramazan öncesi fahiş fiyat tedbiri! 40 bin canlı hayvan alınacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör