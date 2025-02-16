CHP’de 175 bin dolarlık rüşvet skandalı: Bu kez adres Bakırköy

Aret Köroğlu (ortada)

İddialara göre CHP Bakırköy İlçe üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, 30 yıllık tanıdığı olan Garbis Goganyan ile sohbetleri sırasında, Goganyan'ın ikamet ettiği Muhtar Halit Sokak No:1'deki apartmanın imarının olmadığını, binanın imar barışından yararlanamadığını ayrıca apartmanın yanında bulunan tarihi esere de yukarıdan 25 cm zarar verilmesi nedeniyle Anıtlar Kurulu'ndan binaya onay verilmediğini öğrendi.

Bu durumu o dönem CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı olan Aret Köroğlu'na anlattı. Aret Köroğlu ise kendisine 'Hallederiz, belediye bizde' diye yanıt verdi.

"PARAYI OFİSİNDE NAKİT OLARAK VERDİM"



Bir zaman sonra Köroğlu tarafından arandığını belirten Yervant Hamparsumanoğlu şunları söyledi:

Aret Köroğlu bana durumu araştırdığını söyledi. Garo abiye söyle sıkıntı yapmasın. Anıtlar Kurulu'ndan işi çözeriz. Oradan işi halledince belediye ve tapu işi kalıyor. Onlar da zaten bizim elimizde. Anıtlar Kurulu'ndan dosyaya geçirmemiz için 25 bin dolar verilmesi gerekiyor dedi. Anıtlar Kurulu'na verilecek para ile alakalı ayrıntı vermedi. 100 bin dolar Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğluna, 25 bin dolar İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan'a, 25 bin dolarını da Parti üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu görüşme Aret Köroğlu'nun İstanbul Caddesi Çavuşoğlu İş merkezi no 1/15 adresinde gerçekleşti. Ben bu durumu Garbis Goganyan'a ilettim. Garbis Goganyan da apartman sakinlerini durumu iletti. Apartman sakinleri para ödemeyi kabul etti.

İlk etapta 25 bin doları elden nakit olarak Köroğlu'na iş adresinde teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra bana üzerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı yazılı bir dosya resmi gönderdi. Aynı gün bu dosyayı apartmana götürerek Garbis Bey'in eşi İlayda Hanımdan imza aldı. İlayda Hanım da dosyanın bakanlıktan geldiğini düşünerek imzasını atmış, bu evrakın suretini ve eklerine hiç kimseye vermedi.