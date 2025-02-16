Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik'teki otel yangınında korkunç ihmal
Pendik'te 3 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili olarak, tutuklu bulunan 2 otel yetkilisine 9'ar yıl, resepsiyon görevlisine ise 6 yıl hapis cezası verildi. Bilirkişi raporunda, otelin mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği ve müşterileri kabul ettiği açıkça vurgulandı. Mühürleme kararına rağmen, otelin yasal olarak kapalı olması gerekirken işletme sahiplerinin ve çalışanlarının yasaklı durumu göz ardı ederek misafir kabul etmeleri, yangının ardından yapılan soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi.
2 KİŞİ DE SUÇLU
Sabah'ın haberine göre:
7 katlı ahşap kaplama otelde çıkan yangının, resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturup çıktığı değerlendirildi.
Otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı.
Tutuklu 2 otel yetkilisi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, resepsiyon görevlisi ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapse çarptırıldı.
Mahkeme, sosyal kişilikleri ile pişmanlık göstermemeleri nedeniyle sanıkların cezasında indirim de yapmadı.
HİÇBİR ONAY ALINMADI
Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı. Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkân sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan, onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.
Zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlemesine rağmen, mühür bozularak müşteri kabul edildiği vurgulandı.
Sanıklardan Cihan Şah, mahkemede "Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de işyerimiz yandı" diyerek kendini savundu. Kardeşi Murat Şah ise, "Yangın olmasaydı son kontrolden sonra muhtemelen ruhsatımızı alacaktık" dedi. Dosya, 18. Ceza Dairesi'nce inceleniyor.
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