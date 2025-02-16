16 Şubat 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik'teki otel yangınında korkunç ihmal

Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik'teki otel yangınında korkunç ihmal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 07:49
ABONE OL
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal

Pendik'te 3 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili olarak, tutuklu bulunan 2 otel yetkilisine 9'ar yıl, resepsiyon görevlisine ise 6 yıl hapis cezası verildi. Bilirkişi raporunda, otelin mühürlenmiş olmasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği ve müşterileri kabul ettiği açıkça vurgulandı. Mühürleme kararına rağmen, otelin yasal olarak kapalı olması gerekirken işletme sahiplerinin ve çalışanlarının yasaklı durumu göz ardı ederek misafir kabul etmeleri, yangının ardından yapılan soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi.

Türkiye, Bolu'daki otel yangınını konuşurken, İstanbul Pendik'te Mart 2023'te bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

Pendik'teki otel yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti (Sabah)Pendik'teki otel yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti (Sabah)

2 KİŞİ DE SUÇLU

Sabah'ın haberine göre:

Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal 7 katlı ahşap kaplama otelde çıkan yangının, resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturup çıktığı değerlendirildi.
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı.
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Tutuklu 2 otel yetkilisi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, resepsiyon görevlisi ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapse çarptırıldı.
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Mahkeme, sosyal kişilikleri ile pişmanlık göstermemeleri nedeniyle sanıkların cezasında indirim de yapmadı.

HİÇBİR ONAY ALINMADI

Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı. Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkân sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan, onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlemesine rağmen, mühür bozularak müşteri kabul edildiği vurgulandı.
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Sanıklardan Cihan Şah, mahkemede "Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de işyerimiz yandı" diyerek kendini savundu. Kardeşi Murat Şah ise, "Yangın olmasaydı son kontrolden sonra muhtemelen ruhsatımızı alacaktık" dedi. Dosya, 18. Ceza Dairesi'nce inceleniyor.

Kartalkaya’daki otel yangını faciasında gelişme!Kartalkaya’daki otel yangını faciasında gelişme! KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASINDA GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal Mührü kırıp müşteri almaya devam etmişler! Pendik’teki otel yangınında korkunç ihmal
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör