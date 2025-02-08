CHP’li Akseki Belediyesi’ndeki rüşvet çeki istifa getirdi

Akseki Belediye Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan (AHABER ARŞİV)

İSTİFA ETTİ

CHP Akseki İlçe Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak Akseki Belediye Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın istifa ettiğini duyurdu.

CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın da adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız ile yapılan görüşmede, söz konusu olayın kendisinin akrabasıyla gerçekleştirdiği ticari bir işlem olduğu, belediye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı ve bu iddialara karşı adli süreç başlattığı ifade edilmiştir. Başlayan ve halen devam eden bir adli süreç hakkında yorum yapmanın yanlış olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu konuda daha fazla açıklama yapmıyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız, Erdoğan Erdoğan partimize ve Belediyemize herhangi bir spekülasyonun zarar vermemesi adına, adli sürecin tamamlanana kadar görevinden ayrılma kararı almıştır. Adli süreç sonuçlandıktan sonra, Belediye Başkanımız ve partimiz, Belediye Başkan Yardımcımızın tekrar göreve iade edilmesi değerlendirilecektir" denildi.