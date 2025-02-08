CHP’li Akseki Belediyesi’ndeki rüşvet çeki istifa getirdi
Antalya'nın Akseki ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Ş. Hakkında inşaat ruhsatı onayı karşılığında 19 milyon 450 bin TL rüşvet talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmanın ardından CHP’li Erdoğan Erdoğan’ın istifa ettiği açıklandı.
CHP'li Akseki Belediyesi'nin imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın Akseki'deki arazisine AVM inşa etmek isteyen bir vatandaştan ruhsat karşılığında rüşvet istediği, eniştesi aracılığı ile vatandaştan toplam 19 milyon Türk Lirası değerinde çek aldığı ortaya çıkmıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU
Sabah'ın haberine göre Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın ruhsat onayı karşılığında eniştesi aracılığıyla aldığı çekler karşılıksız çıkınca, AVM yapmak isteyen vatandaşın arsasına icra takibi başlattığı, bunun üzerine AVM yapmak isteyen Mehmet Nuri Başgör'ün Erdoğan Erdoğan ve eniştesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.
İSTİFA ETTİ
CHP Akseki İlçe Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak Akseki Belediye Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın istifa ettiğini duyurdu.
CHP Akseki İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Akseki Belediye Başkan Yardımcımızın da adı geçen haberleri üzüntüyle izlemiş bulunuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız ile yapılan görüşmede, söz konusu olayın kendisinin akrabasıyla gerçekleştirdiği ticari bir işlem olduğu, belediye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı ve bu iddialara karşı adli süreç başlattığı ifade edilmiştir. Başlayan ve halen devam eden bir adli süreç hakkında yorum yapmanın yanlış olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu konuda daha fazla açıklama yapmıyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız, Erdoğan Erdoğan partimize ve Belediyemize herhangi bir spekülasyonun zarar vermemesi adına, adli sürecin tamamlanana kadar görevinden ayrılma kararı almıştır. Adli süreç sonuçlandıktan sonra, Belediye Başkanımız ve partimiz, Belediye Başkan Yardımcımızın tekrar göreve iade edilmesi değerlendirilecektir" denildi.