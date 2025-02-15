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Mesut Özil Vav TV'de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze'deki soykırım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 22:34 Güncelleme: 15.02.2025 23:18
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Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım

Eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de 'Gençlerle Baş Başa' programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Özil, 'Uygur Türkleri ve Gazze'ye yapılan katliama karşı insanlığın ayağa kalkması gerekiyor' dedi. Öte yandan Özil, milli takım seçimine yönelik de açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Gençlerle Baş Başa programına konuk oldu. Özil, programda gençlerin sorularını yanıtladı. Özil'in açıklamalarından satır başları şöyle:

FENERBAHÇE Mİ? GALATASARAY MI?

Fenerbahçe'li olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum.

"TÜRK FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKIN"

Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım, kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok.

NEDEN TÜRK MİLLİ TAKIMINI SEÇMEDİ?

Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı.

"HİÇBİR ZAMAN TÜRKLÜĞÜMÜZÜ SAKLAMADIK"

Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden dil yok, aile yok, para yok yalnızsın çalışıyorsun evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM: TÜM İNSANLIK AYAĞA KALKMALI

Açıkçası orada yapılan büyük bir zulüm. Ben bir babayım 2 tane kızım var. İnsanlığın uyanması lazım sadece spor camiası değil, çok sessiz kaldık. Tüm insanlık ayağa kalkıp dur demesi lazım. Ben zulüm yapan kimseyi hiç alkışlamadım. Dünyanın her yerinde zulüm oluyor sadece Gazze'de değil. Biz Türkiye olarak güçlü olmalıyız. Ondan sonra bu zulmü yapamazlar. Güçlü devleti de elde etmek de aileden gelir. Aile güçlü oldukça devlet güçlü olur.

Mesut Özil Vav'te! | Fotoğraf: ahaber.com.trMesut Özil Vav'te! | Fotoğraf: ahaber.com.tr

"ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM"

Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şuan Arda Güler'i kendime benzetiyorum.

"FENERBAHÇE'DE JÜBİLEMİ YAPMAMA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım.

"SADECE BU SPORDA YETENEKLİYİM"

Rabbim bana sadece bu sporda yetenek vermiş ama basketbol da seviyorum, belki orada bir şeyler yapmayı düşünebilirdim.

Benim dönemimde kendime baktığımda özel bir çalışma yapmıyordum ama şimdiki aileler çocukları çok çalıştırıp baskı yapıyor. Çocuğu rahat bırakmak lazım, yeteneği varsa zaten küçük dokunuşlarla çocuk kendi yoluna gider.

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Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım Mesut Özil Vav TV’de soruları yanıtladı | F.Bahçe mi G.Saray mı? | Gazze’deki soykırım
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