15 Şubat 2025, Cumartesi
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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ! Ölü ve yaralı var mı? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr'ye konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 12:08 Güncelleme: 15.02.2025 12:39
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Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ! Ölü ve yaralı var mı? Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada 'İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı bilgisi yok. Bölgede çalışmalar devam ediyor.' dedi.

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

VALİ AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Yusufun Deresi mevkisinde bir çığ düşmesi yaşandı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Görüntülere de bakılıyor. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı bilgisi yok. Bölgede çalışmalar devam ediyor." dedi.

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