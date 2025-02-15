PKK-KCK'nın Fransa yapılanmasındaki terörist İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü PKK-KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan terörist Medeni Altundere, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesinde yer alan terörist Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu tespit edildi. Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlenen terörist operasyonla yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bölücü PKK-KCK mensubu terörist, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Medeni Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.