Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan atan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Şırnak'ta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince, kentte izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK lehine slogan atan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Ekiplerce kent merkezi ve ilçelerde dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.