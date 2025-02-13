CHP’li İBB çamurlu su skandalında faturayı o isme kesti!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşları isyan ettirdi. Çeşmeden akan kahverengi ve kirli suya vatandaşlar çözüm beklerken İSKİ'nin açıklaması tepki çekmişti.

TEPKİ YAĞDI

Çamurlu suya İSKİ tarafından yapılan açıklamada suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığı belirtilmişti. İSKİ'nin bu açıklamasına da vatandaşlar sosyal medyada sert tepki gösterdi.

FATURA DAİRE BAŞKANINA KESİLDİ!

Sabah'ta yer alan habere göre çamurlu su skandalı tepkilerin odağında olan İBB faturayı İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Zeki Güngör'e kesti ve görevden aldı.