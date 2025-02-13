CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanı'ndan eski sevgiliye şantaj!
CHP'de parti yöneticilerinin isimleri skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Parti içinde yaşanan taciz, tecavüz ve şantaj olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı 42 yaşındaki Mehmet Vural A.’nın eski sevgilisini müstehcen fotoğraflarıyla şantaj ettiği iddia edildi.
Evli olan CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Bir süredir kendisiyle aynı ilçede yaşayan Şengül A.(46) ile yasak aşk yaşıyordu. Ancak kadın, 2023 yılında ayrılık kararı alınca olanlar oldu.
Ayrılık kararını hazmedemeyen Mehmet Vural A., sevgilisine ahlak dışı mesajlar atarak özel ve müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit etti. Yaşananlara dayanamayan Şengül A., şikayette bulundu.
Şikayet üzerine 2 Haziran 2023'te ifadesi alınan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Yasak aşkını ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Bunun üzerine yazışmalar soruşturma dosyasına sunuldu.
Sabah'ın haberine göre Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BTK'dan ikilinin telefon kayıtları istendi. İkili arasında iletişim tespitinin ortaya çıkmasının ardından 16 Kasım'da yeniden ifadesi alınan Mehmet Vural A, ilişkilerini itiraf etti ancak tehdit ve şantaj suçuna karışmadığını öne sürdü.
Şengül A. tarafından savcılığa verilen mesajlaşma kayıtlarında ikili arasında sevgililik ilişkisi yaşandığı, bu ilişkinin sona ermesi nedeniyle CHP İlçe Başkanının ilişkinin devamını sağlamak ve bu şekilde kendisine yarar sağlamak maksadıyla kadının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.
5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mehmet Vural A. hakkında hazırlanan iddianamede sanık hakkında zincirleme şantaj suçundan 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını öğrenildi.
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