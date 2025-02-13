CHP’nin Antalya Kaş İlçe Başkanı’ndan eski sevgiliye şantaj!

Sabah'ın haberine göre Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BTK'dan ikilinin telefon kayıtları istendi. İkili arasında iletişim tespitinin ortaya çıkmasının ardından 16 Kasım'da yeniden ifadesi alınan Mehmet Vural A, ilişkilerini itiraf etti ancak tehdit ve şantaj suçuna karışmadığını öne sürdü.

Şengül A. tarafından savcılığa verilen mesajlaşma kayıtlarında ikili arasında sevgililik ilişkisi yaşandığı, bu ilişkinin sona ermesi nedeniyle CHP İlçe Başkanının ilişkinin devamını sağlamak ve bu şekilde kendisine yarar sağlamak maksadıyla kadının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.