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İSKİ'den atık su skandalı! Arnavutköy'de artırılmadan denize akıtıldı | Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

İstanbul'da İSKİ'nin tepki çeken olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de İSKİ'nin Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık su arıtılmadan denize akıtıldı. Arıtma tesisinin çalışmaması ve denizin değişen rengini kayda alarak skandalı ortaya çıkardı ancak kayda alan çalışanın işine son verildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:54
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İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı | Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İSKİ'nin Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki atık suyun arıtılmadan denize akıtıldığı iddia edildi.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan İSKİ'ye bağlı Karaburun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde oluşan arıza nedeniyle günlerce denize atık su akıtıldığı ileri sürüldü.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN İŞÇİ KOVULDU

Tesisten uzatılan boruyla denize akıtılan suyun deşarj edildiği alandaki renk değişimi de görüntülendi. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, videoları çeken İSKİ personelinin işten atıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de skandal görüntü! İSKİ atık suyu günlerce arıtmadan denize akıttı | Görüntü-İHAArnavutköy'de skandal görüntü! İSKİ atık suyu günlerce arıtmadan denize akıttı | Görüntü-İHA

MAHALLELİDEN TEPKİ: PİS LAĞIM SUYU AKITILIYOR

Mahalle sakinlerinden Mert Akman, duruma tepki göstererek böyle bir şeyin normal olmadığını belirtti ve "Gördüğünüz gibi denize su buradan akıtılıyor. Şu anda yoğun dalga olduğu için akıtılan suyun içeriğini göremiyoruz ama zaten videolar mevcut. Tesis buraya yakın, önceden bu boru sahile daha yakındı. Orada gözüküyor diye boruyu buraya kadar uzatmışlar. Normal zamanlarda burada insanlar yüzüyor. Aileler geliyor, hatta kışın bile yoğun olan bir sahil. Biz yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz. Su temizlenmeden denize akıtılıyor. Biz bu durumu 3-4 gün önce öğrendik. Pis lağım suyu akıtıldığını biliyoruz. Böyle bir şeyin olması hiç normal değil. Kesinlikle göz ardı edilmemeli" dedi.

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde tesis içerisindeki arıtma cihazlarının çalışmadığı ve pis suyun olduğu gibi çekilen boru aracılığıyla denize deşarj edildiği, deniz renginin de değiştiği görüldü.

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