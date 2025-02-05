İSKİ’den atık su skandalı! Arnavutköy’de artırılmadan denize akıtıldı | Ortaya çıkaran işçi kapı dışarı edildi

Arnavutköy'de skandal görüntü! İSKİ atık suyu günlerce arıtmadan denize akıttı | Görüntü-İHA

MAHALLELİDEN TEPKİ: PİS LAĞIM SUYU AKITILIYOR

Mahalle sakinlerinden Mert Akman, duruma tepki göstererek böyle bir şeyin normal olmadığını belirtti ve "Gördüğünüz gibi denize su buradan akıtılıyor. Şu anda yoğun dalga olduğu için akıtılan suyun içeriğini göremiyoruz ama zaten videolar mevcut. Tesis buraya yakın, önceden bu boru sahile daha yakındı. Orada gözüküyor diye boruyu buraya kadar uzatmışlar. Normal zamanlarda burada insanlar yüzüyor. Aileler geliyor, hatta kışın bile yoğun olan bir sahil. Biz yetkililerden biran önce çözüm bekliyoruz. Su temizlenmeden denize akıtılıyor. Biz bu durumu 3-4 gün önce öğrendik. Pis lağım suyu akıtıldığını biliyoruz. Böyle bir şeyin olması hiç normal değil. Kesinlikle göz ardı edilmemeli" dedi.

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde tesis içerisindeki arıtma cihazlarının çalışmadığı ve pis suyun olduğu gibi çekilen boru aracılığıyla denize deşarj edildiği, deniz renginin de değiştiği görüldü.