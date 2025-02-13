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CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni detay: Kızlarını PKK’ya teslim edip ziyarete gitmişler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 14:09 Güncelleme: 13.02.2025 14:39
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CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni detay: Kızlarını PKK’ya teslim edip ziyarete gitmişler!

PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP listeleri üzerinden belediyelere örgüt militanlarını yerleştirme girişimine büyük darbe vuruldu. İstanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül’ün kızının terör örgütü PKK’ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldığı bilgisine ulaşıldı. 2014’te birlikte Şırnak üzerinden bölücü terör örgütünü ziyarete giden Gül, eşi ve kızı Dilan Gül’ün cep telefonundan video ve fotoğraflar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonun yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

10 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dosyasındaki bilgilere göre CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği ile terör örgütü PKK/KCK'nın isteği doğrultusunda terör örgütüyle bağlantılı birçok isim İstanbul'daki CHP'nin elindeki belediyelere başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak yerleştirildiği vurgulandı.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı'nın gözaltına alındığı soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)

Soruşturmada bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül ve PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)

KIZINI PKK'YA TESLİM EDİP ZİYARETE GİTMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif Gül'ün kızının bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldıkları iddia edildi. Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül, eşi ve kızı Dilan Gül'ün 2014 yılında birlikte Şırnak üzerinden bölücü terör örgütünü ziyarete gittikleri, ziyafetin videosu ve fotoğraflarının cep telefonu incelemelerinden çıktığı, kızın bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve arandığı ifade edildi.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül’ün PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV) Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül’ün PKK kampındaki kızı Dilan Gül (AHABER ARŞİV)

KOD ADI ROZA DERSİM!

Elif Gül'ün ikamet aramasında elde edilen dijital materyallerin incelemesinde; Elif Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün 2013 yılında İstanbul ilinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan ROZA DERSİM kod adlı kızları Dilan Gül ile PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı olan Metina bölgesinde 01.11.2014-02.11.2014 tarihlerinde çekilen fotoğrafların bulunduğu, Elif Gül'ün eşi olan Fethi Ahmet Gül ile 29/10/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından yurt dışı çıkış ve 02/11/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından giriş kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Dilan Gül'ün ise 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün Metina bölgesinde faaliyet yürüttüğü saptandı.

Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı anlaşıldı.

DAYISININ OĞLU DA ÖRGÜTTE!

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının talimatını verdiği, 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği, teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi.

CHP’li belediyelerdeki terör yapılanmasının şeması ortaya çıktı (AHABER ARŞİV) CHP’li belediyelerdeki terör yapılanmasının şeması ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

ŞEMA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında CHP'li belediyelere yerleştirilen isimlerin örgütsel faaliyetleri de yer aldı. İşte CHP'nin yönetimindeki Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Beyoğlu, Şişli ve Adalar belediyelerine yerleştirilen 10 şüphelinin faaliyetlerinden bazıları şöyle:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin YükselKartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel

HTS KAYITLARI DEŞİFRE OLDU

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, HST kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi tespit edildi. Yüksel'in irtibatlı olduğu bu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet kanunundan işlem yapılan Yüksel'in İstanbul Emek Meclisi üyesi olduğu ve sendika, HDK içerisinde kooperatif, birlik, odalar gibi örgütlenmelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapan isimler arasında bulunduğu belirlendi. Tecridi protesto ve cezaevlerini protesto etmek için grupta organize oldukları konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür (AHABER ARŞİV)Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür (AHABER ARŞİV)

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür'ün ise HDK içerisinde "birey" olduğu, kongrenin toplantılarına katılım sağladığı, HDK'nın örgütlenme, propaganda ve delege seçimi gibi birçok alanında faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.

Gür'ün adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu, bunlardan 2'sinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün bilgisayarında ve telefonunda silinen dijital verilerin incelendiği bildirildi.

Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen (AHABER ARŞİV)Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen (AHABER ARŞİV)

Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen'in de HDK'nın 10. Dönem Delegeler listesinde yer aldığı, HDK içerisinde "Delege", "İl", "İlçe" ve "DBP" olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil proje danışmanı İkbal Polat (AHABER ARŞİV)Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil proje danışmanı İkbal Polat (AHABER ARŞİV)

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil proje danışmanı İkbal Polat'ın ise HDK içerisinde delege olarak faaliyet yürüten isimlerden olduğu belirtildi.

Adalar Belediye Meclis üyesi Nesim Aday (AHABER ARŞİV)Adalar Belediye Meclis üyesi Nesim Aday (AHABER ARŞİV)

Adalar Belediye Meclis üyesi Nesim Aday'ın toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem gördüğü, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe (AHABER ARŞİV)Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe (AHABER ARŞİV)

Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe'nin Ardahan Göle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem kaydının bulunduğu, İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldığı, HDK organizesinde, 29 Ocak 2023'te Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongreye katılan isimlerden olduğu belirlendi.

Üsküdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun (AHABER ARŞİV)Üsküdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun (AHABER ARŞİV)

PKK'LI CENAZESİNE KATILDI

Üsküdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun'un HDK'nın Üsküdar yapılanmasında yer aldığı, "Usküdar Basın" adlı WhatsApp grubunda PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli fotoğraflar gönderdiği belirlendi.

Sancaktepe Belediye Meclisi üyesi Elif Gül (AHABER ARŞİV)Sancaktepe Belediye Meclisi üyesi Elif Gül (AHABER ARŞİV)

Sancaktepe Belediye Meclisi üyesi Elif Gül'ün HDK içerisinde "İl", "İlçe", "Delege" ve "Kadın Meclisi" olarak faaliyet yürüttüğü "Kongre Grubu" isimli WhatsApp grubunda olduğu, grupta PKK/ KCK terör örgütü mensubu için Ekim 2020'de düzenlenen cenaze törenine katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.

Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan (AHABER ARŞİV)Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan (AHABER ARŞİV)

Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan'ın 11. Dönem Genel Meclis üyeleri listesi başlığı altında "Delege, İl, İlçe, Kadın Meclisi, MMŞP, Birey, DİK" olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

uzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir (AHABER ARŞİV)uzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir (AHABER ARŞİV)

Tuzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir'in M.Ş.A.'nın "Tuzla DEM Parti İlçe Yönetim Grubu" isimli WhatsApp grubunda yer aldığı, kapalı yer toplantılarına iştirak ettiği kaydedildi.

CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni detay: Kızlarını PKK’ya teslim edip ziyarete gitmişler!

SİLİNEN VERİLER GERİ GETİRİLDİ

Livan Gür'ün de adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu bunlardan 2 tanesinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirildiği ve inceleme aşamasında olduğu bildirildi.

CHP’li belediyelerdeki örgüt yapılanması deşifre oldu!CHP’li belediyelerdeki örgüt yapılanması deşifre oldu! CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ ÖRGÜT YAPILANMASI DEŞİFRE OLDU!

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