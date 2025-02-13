CHP’li belediyelere terör operasyonunda yeni detay: Kızlarını PKK’ya teslim edip ziyarete gitmişler!
PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP listeleri üzerinden belediyelere örgüt militanlarını yerleştirme girişimine büyük darbe vuruldu. İstanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül’ün kızının terör örgütü PKK’ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldığı bilgisine ulaşıldı. 2014’te birlikte Şırnak üzerinden bölücü terör örgütünü ziyarete giden Gül, eşi ve kızı Dilan Gül’ün cep telefonundan video ve fotoğraflar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonun yapıldı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
10 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dosyasındaki bilgilere göre CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği ile terör örgütü PKK/KCK'nın isteği doğrultusunda terör örgütüyle bağlantılı birçok isim İstanbul'daki CHP'nin elindeki belediyelere başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak yerleştirildiği vurgulandı.
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı'nın gözaltına alındığı soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Soruşturmada bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
KIZINI PKK'YA TESLİM EDİP ZİYARETE GİTMİŞLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Elif Gül'ün kızının bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldıkları iddia edildi. Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül, eşi ve kızı Dilan Gül'ün 2014 yılında birlikte Şırnak üzerinden bölücü terör örgütünü ziyarete gittikleri, ziyafetin videosu ve fotoğraflarının cep telefonu incelemelerinden çıktığı, kızın bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve arandığı ifade edildi.
KOD ADI ROZA DERSİM!
Elif Gül'ün ikamet aramasında elde edilen dijital materyallerin incelemesinde; Elif Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün 2013 yılında İstanbul ilinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan ROZA DERSİM kod adlı kızları Dilan Gül ile PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı olan Metina bölgesinde 01.11.2014-02.11.2014 tarihlerinde çekilen fotoğrafların bulunduğu, Elif Gül'ün eşi olan Fethi Ahmet Gül ile 29/10/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından yurt dışı çıkış ve 02/11/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından giriş kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Dilan Gül'ün ise 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün Metina bölgesinde faaliyet yürüttüğü saptandı.
Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı anlaşıldı.
DAYISININ OĞLU DA ÖRGÜTTE!
Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının talimatını verdiği, 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği, teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi.
ŞEMA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında CHP'li belediyelere yerleştirilen isimlerin örgütsel faaliyetleri de yer aldı. İşte CHP'nin yönetimindeki Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Beyoğlu, Şişli ve Adalar belediyelerine yerleştirilen 10 şüphelinin faaliyetlerinden bazıları şöyle:
HTS KAYITLARI DEŞİFRE OLDU
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, HST kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi tespit edildi. Yüksel'in irtibatlı olduğu bu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet kanunundan işlem yapılan Yüksel'in İstanbul Emek Meclisi üyesi olduğu ve sendika, HDK içerisinde kooperatif, birlik, odalar gibi örgütlenmelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapan isimler arasında bulunduğu belirlendi. Tecridi protesto ve cezaevlerini protesto etmek için grupta organize oldukları konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.
Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür'ün ise HDK içerisinde "birey" olduğu, kongrenin toplantılarına katılım sağladığı, HDK'nın örgütlenme, propaganda ve delege seçimi gibi birçok alanında faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.
Gür'ün adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu, bunlardan 2'sinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün bilgisayarında ve telefonunda silinen dijital verilerin incelendiği bildirildi.
Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen'in de HDK'nın 10. Dönem Delegeler listesinde yer aldığı, HDK içerisinde "Delege", "İl", "İlçe" ve "DBP" olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil proje danışmanı İkbal Polat'ın ise HDK içerisinde delege olarak faaliyet yürüten isimlerden olduğu belirtildi.
Adalar Belediye Meclis üyesi Nesim Aday'ın toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem gördüğü, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe'nin Ardahan Göle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem kaydının bulunduğu, İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldığı, HDK organizesinde, 29 Ocak 2023'te Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongreye katılan isimlerden olduğu belirlendi.
PKK'LI CENAZESİNE KATILDI
Üsküdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun'un HDK'nın Üsküdar yapılanmasında yer aldığı, "Usküdar Basın" adlı WhatsApp grubunda PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli fotoğraflar gönderdiği belirlendi.
Sancaktepe Belediye Meclisi üyesi Elif Gül'ün HDK içerisinde "İl", "İlçe", "Delege" ve "Kadın Meclisi" olarak faaliyet yürüttüğü "Kongre Grubu" isimli WhatsApp grubunda olduğu, grupta PKK/ KCK terör örgütü mensubu için Ekim 2020'de düzenlenen cenaze törenine katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.
Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan'ın 11. Dönem Genel Meclis üyeleri listesi başlığı altında "Delege, İl, İlçe, Kadın Meclisi, MMŞP, Birey, DİK" olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Tuzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir'in M.Ş.A.'nın "Tuzla DEM Parti İlçe Yönetim Grubu" isimli WhatsApp grubunda yer aldığı, kapalı yer toplantılarına iştirak ettiği kaydedildi.
SİLİNEN VERİLER GERİ GETİRİLDİ
Livan Gür'ün de adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu bunlardan 2 tanesinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirildiği ve inceleme aşamasında olduğu bildirildi.