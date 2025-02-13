CHP’li belediyelerdeki örgüt yapılanması deşifre oldu! HTS kayıtları ortaya çıktı | PKK’lı cenazesine katılan bile var
PKK'nın 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP listeleri üzerinden belediyelere örgüt militanlarını yerleştirme girişimine büyük darbe vuruldu. Terör örgütünün legal görünümlü yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve örgütün talimatı doğrultusunda belediyelere yerleştirildiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının, terörden suç kaydı bulunan kişilerle görüşme yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürerken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği ile terör örgütü PKK/KCK'nın isteği doğrultusunda terör örgütyle bağlantılı birçok isim İstanbul'daki CHP'nin elindeki belediyelere başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak yerleştirildi.
HDK ÜYELERİ SEÇİLDİ
Sabah'ın haberine göre Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri DEM Parti yöneticilerinden değil de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan ve kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.
Belediyelere sızdırılan örgüt üyeleri, Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedefleyen ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olarak 15 Ekim 2011'de kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) faaliyetlerinin tespiti amacıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 3 Haziran 2022'de verdiği kararın ardından deşifre oldu.
Beyoğlu'nda HDK Genel Merkezi'nde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle kent uzlaşısından CHP'li belediyelere giren isimlerin bütün faaliyetleri tek tek tespit edildi.
ŞEMA ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında CHP'li belediyelere yerleştirilen isimlerin örgütsel faaliyetleri de yer aldı. İşte CHP'nin yönetimindeki Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Beyoğlu, Şişli ve Adalar belediyelerine yerleştirilen 10 şüphelinin faaliyetlerinden bazıları şöyle:
HTS KAYITLARI DEŞİFRE OLDU
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, HST kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi tespit edildi. Yüksel'in irtibatlı olduğu bu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet kanunundan işlem yapılan Yüksel'in İstanbul Emek Meclisi üyesi olduğu ve sendika, HDK içerisinde kooperatif, birlik, odalar gibi örgütlenmelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapan isimler arasında bulunduğu belirlendi. Tecridi protesto ve cezaevlerini protesto etmek için grupta organize oldukları konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.
Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür'ün ise HDK içerisinde "birey" olduğu, kongrenin toplantılarına katılım sağladığı, HDK'nın örgütlenme, propaganda ve delege seçimi gibi birçok alanında faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.
Gür'ün adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu, bunlardan 2'sinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün bilgisayarında ve telefonunda silinen dijital verilerin incelendiği bildirildi.
Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Turabi Şen'in de HDK'nın 10. Dönem Delegeler listesinde yer aldığı, HDK içerisinde "Delege", "İl", "İlçe" ve "DBP" olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı sivil proje danışmanı İkbal Polat'ın ise HDK içerisinde delege olarak faaliyet yürüten isimlerden olduğu belirtildi.
Adalar Belediye Meclis üyesi Nesim Aday'ın toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem gördüğü, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şişli Belediye Meclis üyesi Sinan Gökçe'nin Ardahan Göle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem kaydının bulunduğu, İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldığı, HDK organizesinde, 29 Ocak 2023'te Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongreye katılan isimlerden olduğu belirlendi.
PKK'LI CENAZESİNE KATILDI
Üsküdar Belediye Meclis üyesi Bülent Kaygun'un HDK'nın Üsküdar yapılanmasında yer aldığı, "Usküdar Basın" adlı WhatsApp grubunda PKK/KCK terör örgütü propagandası içerikli fotoğraflar gönderdiği belirlendi.
Sancaktepe Belediye Meclisi üyesi Elif Gül'ün HDK içerisinde "İl", "İlçe", "Delege" ve "Kadın Meclisi" olarak faaliyet yürüttüğü "Kongre Grubu" isimli WhatsApp grubunda olduğu, grupta PKK/ KCK terör örgütü mensubu için Ekim 2020'de düzenlenen cenaze törenine katılım çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.
Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alparslan'ın 11. Dönem Genel Meclis üyeleri listesi başlığı altında "Delege, İl, İlçe, Kadın Meclisi, MMŞP, Birey, DİK" olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Tuzla Belediye Meclis üyesi Hasan Özdemir'in M.Ş.A.'nın "Tuzla DEM Parti İlçe Yönetim Grubu" isimli WhatsApp grubunda yer aldığı, kapalı yer toplantılarına iştirak ettiği kaydedildi.
SİLİNEN VERİLER GERİ GETİRİLDİ
Livan Gür'ün de adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu bunlardan 2 tanesinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirildiği ve inceleme aşamasında olduğu bildirildi.