CHP’li belediyelerdeki örgüt yapılanması deşifre oldu! HTS kayıtları ortaya çıktı | PKK’lı cenazesine katılan bile var

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel

HTS KAYITLARI DEŞİFRE OLDU

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in, HST kayıtlarına göre terör örgütünden suç kaydı bulunan 313 şüpheli ile iletişimi tespit edildi. Yüksel'in irtibatlı olduğu bu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Yüksel'in irtibatlı olduğu 8 kişinin ise, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 5 Ekim 2021'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet kanunundan işlem yapılan Yüksel'in İstanbul Emek Meclisi üyesi olduğu ve sendika, HDK içerisinde kooperatif, birlik, odalar gibi örgütlenmelerin geliştirilmesi için çalışmalar yapan isimler arasında bulunduğu belirlendi. Tecridi protesto ve cezaevlerini protesto etmek için grupta organize oldukları konuşma içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür (AHABER ARŞİV)

Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Livan Gür'ün ise HDK içerisinde "birey" olduğu, kongrenin toplantılarına katılım sağladığı, HDK'nın örgütlenme, propaganda ve delege seçimi gibi birçok alanında faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Gür'ün aralarında firari konumda olan terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerle yoğun telefon trafiği tespit edildi.

Gür'ün adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu, bunlardan 2'sinin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Gür'ün bilgisayarında ve telefonunda silinen dijital verilerin incelendiği bildirildi.