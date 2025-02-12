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Sosyal medya "teröristlerine" geçit yok! PKK/KCK propagandasında 8 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 08:45 Güncelleme: 12.02.2025 09:27
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Sosyal medya teröristlerine geçit yok! PKK/KCK propagandasında 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütsel etkinliklere katılıp, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak veya sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Sosyal medya teröristlerine geçit yok! PKK/KCK propagandasında 8 gözaltı Sosyal medya teröristlerine geçit yok! PKK/KCK propagandasında 8 gözaltı Sosyal medya teröristlerine geçit yok! PKK/KCK propagandasında 8 gözaltı

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