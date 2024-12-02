Türk şirketleri ilk 100’de! ASELSAN, BAYKAR ve TUSAŞ’tan büyük başarı! 6 milyar doları aştı

SIPRI, en büyük 100 silah üreticisinin 2023 yılı gelirlerini yayınladı. Listedeki silah üreticilerinin 4'te 3'ünün gelirlerini arttırdığı görüldü. Listede yer alan ABD merkezli 41 şirket, 2022'ye göre gelirlerini yüzde 2,5 artırarak 317 milyar dolar silah geliri kaydetti. Bu rakam, ilk 100 listesindeki toplam silah gelirlerinin yarıs��nı oluşturuyor.



Listede bulunan 41 ABD şirketinden 30'u 2023'te silah gelirlerini artırdı. Ancak listedeki en büyük iki silah üreticisi olan Lockheed Martin ve RTX, düşüş kaydedenler arasında yer aldı. Lockheed Martin'in silah gelirleri 2022'de 61,820 milyar dolardan 2023'te 60,810 milyar dolara geriledi. Listenin ilk beş şirketin tamamı ABD merkezli. 3. sırada Northrop Grumman bulunurken 4. sırada Boeing ve 5. sırada General Dynamics bulunuyor. 6. sırada İngiliz BAE Systems bulunurken 7. sırada Rus Rostec bulunuyor. 8., 9. ve 10. sıralarda ise Çinli şirketler AVIC, NORINCO ve CETC yer alıyor.

İLK 100'DE BULUNAN 3 TÜRK ŞİRKETİ GELİRLERİNİ ARTIRDI

SIPRI, Türk şirketlerine de dikkat çekti. Listede bulunan 3 şirket de gelirlerini arttırırken yayınlanan raporda Türk şirketlerinin ihracat başarısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli ekipman edinmeye yönelik politikası da vurgulandı. Listede 54'üncü sırada bulunan ASELSAN, gelirlerini yüzde 12 artırarak 2023'te 2,440 milyar dolara yükseltti. Akıncı, Kızılelma ve TB2 gibi yerli ve milli SİHA'ları üreten BAYKAR'ın silah satışından elde ettiği gelirler ise yüzde 25 artarak 1,9 milyar dolara çıktı. BAYKAR listede 69'uncu sırada yer aldı. KAAN, Hürjet gibi yerli ve milli savaş jetlerinin üreticisi TUSAŞ ise gelirlerini yüzde 45 artırarak 1,7 milyar dolara yükseltti. TUSAŞ listede 78'inci sırada yer aldı.

RUS ŞİRKETLERİ GELİRLERİNİ KESKİN ŞEKİLDE ARTIRDI

Listede olan iki Rus şirketinin toplam gelirleri yüzde 40 artarak 25,5 milyar dolara ulaştı. Birçok Rus silah üreticisini kontrol eden devlete ait bir holding şirketi olan Rostec'in kaydettiği %49'luk silah geliri artışı göze çarpıyor. Rostec'in gelirleri 21,730 milyar dolara yükseldi. 41'inci sırada bulunan United Shipbuilding'in gelirleri ise 3.770 milyar dolara çıktı.