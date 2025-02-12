Başkan Erdoğan’dan Endonezya’da: Özgür Filistin devleti geciktirilemez

Başkan Erdoğan Endonezya'da resmi törenle karşılandı (AA)

TURİZMDE HEDEF BÜYÜDÜ

Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassai Endonezya'nın yeni başkentinin inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını istiyoruz. İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların artırılmasının önemine değindik. THY'nin sefer sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 200 bin, ülkemizden de Endonezya'yı yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz.

TRUMP'A GAZZE YANITI: TEKLİF GAYRİMEŞRU

Gazze'nin yeniden inşaasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü teklif gayrimeşrudur. Daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir.