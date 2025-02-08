Asya'da üçüncü durak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun 3. ve son durağı Pakistan'da başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Pakistan ile ikili anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinin ardından Pakistan'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ın Asya turunun üçüncü durağı Pakistan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geçti. Erdoğan, Endonezya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.
Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Türkiye'ye hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nden, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile eşi Emine Neziroğlu, İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Berk Ece ve Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Tümgeneral Umut Önol uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'dan ayrıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ONUR YEMEĞİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile ikili görüşmesinin ardından onuruna verilen resmi devlet yemeğine iştirak etti.
Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVVET KOMUTANLARINI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Kuvvet Komutanlarını kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
ERDOĞAN ONURUNA YEMEK
İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkiye ile Pakistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le görüştü.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
PAKİSTAN'DA İKİLİ GÖRÜŞME!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le görüştü.
Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
PAKİSTAN'DA RESMİ TÖREN!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak Başbakan Şerif ile görüşmek üzere Başbakanlık binasına doğru ilerlerken, güzergah boyunca Pakistan'a özgü gösteriler sergilendi ve yöresel kıyafetler giyen gruplar tarafından karşılandı.
Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçen Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif karşıladı.
Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Saygı Uçuşu"nu izledi.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN KONAKLAYACAĞI OTELDE ÇİÇEKLE KARŞILANDI.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde inen Başkan Erdoğan konaklayacağı otelde çiçekle karşılandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, PAKİSTAN'IN BAŞKENTİ İSLAMABAD'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Başkan Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Pakistan'a geldi.
PAKİSTAN'DA BAŞKAN ERDOĞAN BEKLENİYOR! CADDELERE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI!
Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde İslamabad'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentin caddeleri, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.
Başkan rdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, "Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor" yazıldığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN ENDONEZYA’DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya’daki temaslarını tamamladı.
Başkan Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Asya turunun son durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUBİANTO'YA TOGG HEDİYESİ
Başkan Erdoğan, Türk sanayisinin ulaştığı seviyeyi temsil eden yerli elektrikli otomobil Togg'u Subianto'ya hediye etmesine ilişkin de "Togg'u ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nişanesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir. Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin diyorum, 1 Mart'ta kavuşacağımız özellikle Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum." dedi.
Yemekte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan da yer aldı.
4. ANTALYA DİPLOMASI FORUMU'NA DAVET
Başkan Erdoğan, Endonezya'nın, Subianto liderliğinde 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inandığını vurgulayarak, "Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah sizleri de 11-13 Nisan'da düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diploması Forumu'na bekliyorum." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN YEMEĞE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine iştirak etti.
Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Subianto, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte yaptığı konuşmada, sıcak ve nazik ev sahipliği için Subianto'ya teşekkürlerini ileten Erdoğan, Subianto ile bu yıl çeşitli vesilelerle birçok kez bir araya geldiklerini, gerek ikili gerekse dünyayı ilgilendiren birçok konuda iki dost ve kardeş olarak görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.
Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere son olarak 2022'nin kasım ayında ziyaret ettiğim Endonezya'nın her defasında gelişip, büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı.
Başkan Erdoğan ve Subianto'nun baş başa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.
Bu kapsamda, iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia tarafından imza altına alındı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına Dair Niyet Mektubu"na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani imza attı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Endonezya Sanayi Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Ortak Komitesi Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman tarafından imza altına alındı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Ticaret Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Endonezya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Endonezya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Satryo Soemantri Brodjonegoro tarafından imzalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması"na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin imza attı.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.
Ayrıca "Anadolu Ajansı (AA) ve Endonezya Haber Ajansı (ANTARA) Arasında İşbirliği Anlaşması"nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile ANTARA Başkanı Akhmad Munir imzaladı.
"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Endonezya Cumhuriyeti Kamu Hizmeti Yayıncılığı Radyosu (LPP RRI) Arasında Radyo Alanında Mutabakat Zaptı", TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile LPP RRI Yönetim Kurulu Başkanı I Hendrasmo tarafından imza altına alındı.
TRT Genel Müdürü Sobacı ve Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (TVRI) Yönetim Kurulu Başkanı Iman Brotoseno, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İle Endonezya Kamusal Televizyon Ağı (tvrı) Arasında İşbirliği Protokolü"ne imza attı.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME BAŞLADI!
İLK KARELER GELDİ!
Başkan Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun görüşmesinden ilk kareler geldi.
BAŞ BAŞA GÖRÜŞME!
Karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan, şeref defterini imzaladı. Daha sonra liderler baş başa görüşmeye geçti.
RESMİ TÖREN!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi karşılama töreni için Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın olduğu Bogor'a geçti.
Başkan Erdoğan'a motorize birlikler eşlik etti. Konvoyun geçiş güzargahında bekleyen Endonezyalı çocuklar ve halk Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da iki ülke bayraklarını taşıyan çocuklar ve gençler yer aldı.
Başkan Erdoğan'ı Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto resmi törenle karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'ya geldi. Başkan Erdoğan konaklamak için kalacağı otelin önünde sevgi seliyle karşılandı.
İKİNCİ DURAK ENDONEZYA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA'DAN AYRILDI
Başkan Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'dan ayrıldı.
TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turuna başladı. Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da resmi tören ile karşılandı. Tören ve heyetlerin arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkeler arasında 11 anlaşmaya imza atıldı. Başkan Erdoğan, Malezya ile ticarette hedefin 10 milyar dolar olduğunu vurguladı.
ENVER İBRAHİM’DEN BAŞKAN ERDOĞAN’A ÖVGÜ!
Başkan Erdoğan'ın Asya turu kapsamında Malezya'ya yaptığı ziyarette önemli iş birliği anlaşmalarına imza atarken; Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken 'Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu ve insan hakları savunucusu' ifadelerini kullandı. İbrahim ayrıca Türkiye'nin Erdoğan öncülüğünde Gazze konusunda liderlik ortaya koyduğunu söyledi.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşme başladı.
"KARDEŞLİĞİMİZ 16. YÜZYILA UZANAN KADİM BİR TARİHE DAYANIYOR"
Başkan Erdoğan heyetler arası görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN: MALEZYA İLE KARDEŞLİĞİMİZ KADİM BİR TARİHE DAYANIYOR
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
Saygı değer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malezya'ya 5 yıl aradan sonra yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nazik misafirperverlik için aziz kardeşim Enver İbrahim'e sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor. Türk halkıyla dostluk ve kardeşlik 16. Yüzyıla uzanan kadim bir tarihe dayanıyor. Geçtiğimiz sene de Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. Yıldönümünü geride bıraktık. Bu sağlam zemin üzerinde halklarımız arasındaki muhabbetin ve işbirliğinin her geçen gün derinleşmesinden ziyadesiyle memnunuz. İnşallah kapsamlı stratejiyi ortaklıkla taçlandırdığımız ikili ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla daha da ileri taşıyacağız. Bugünkü görüşmelerimizde bu doğrultuda atılacak adımları değerlendireceğiz. Ziyaretimizin Türkiye ve Malezya için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.
İLK KARELER GELDİ!
Başkan Erdoğan, Asya turunun ilk durağı Malezya'da resmi tören ile karşılandı.
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile baş başa görüşmeye geçerken, ilk kareler geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan İbrahim karşıladı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Başkan Erdoğan ve Başbakan İbrahim, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN PERAK SULTANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.
PETRONAS İKİZ KULELERİ'NE ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti.
ERDOĞAN'DAN TRUMP'A GAZZE YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi işgal planına ilişkin konuşurken, bu teklifin ciddiye alınacak bir tarafının olmadığının altını çizerek '2. Nekbe'ye gücünüz yetmez' dedi. Yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, Batı ülkelerine İsrail'in Filistin'deki katliamına sessiz kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Öte yandan ülkeler arası rekabetin giderek büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, savaşın galiplerinin dünyayı sömürdüğünü belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE İLE MALEZYA DOST, KARDEŞ VE AYNI ZAMANDA ORTAKTIR
Başkan Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Erdoğan düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken Malezya'ya her gittiklerinde kardeşler arasında hissettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan "Uzaklığa rağmen kardeş ve dostuz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, fahri doktoranın takdiminden sonra Malezya'da 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Erdoğan, "Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buraya geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE OLARAK 190'I AŞKIN ÜLKEYE YÜKSEKÖĞRENİM İMKANI SUNUYORUZ"
Başkan Erdoğan, bugün Türkiye'nin, dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sunduğunu belirterek, "Çok sayıda genç kardeşimiz burslar sayesinde hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ
BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA'YA GİTTİ
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalımanı'ndan "TC-TRK" uçağıyla saat 23.20'de Malezya'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, havalimanından İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
İŞTE O ZİYARETİN DETAYLARI
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Vural'ın açıklamaları şöyle: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti İl Kongreleri'nde iç siyaset seyahatleri ve katılımları devam ederken şimdi de önümüzdeki hafta için bir yeni seyahat planlaması olduğu duyuruldu. Yapılacak olan bu Asya turunda Başkan Erdoğan 3 farklı ülkeyi ziyaret edecek. Sırasıyla bunlar; Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyarette bulunacak. Gittiği her bir ülkede ikili ilişkiler her boyutuyla tartışılacak ve ne olduğu nereye gidileceği ile ilgili çeşitli konuşmalar yapılacak. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan'ın gittiği her bir ülkede bir gündemi daha var. O gündem de aslında Gazze olacak. Gazze konusu Başkan Erdoğan'ın orada muhataplarına bildirilecek. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan gittiği noktalarda güncel, küresel problemleri ve sıkıntıları da aslında orada konuşacak. Başkan Erdoğan gittiği noktada Malezya ziyaretinin hemen arkasında Endonezya ve Pakistan'a Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da muhatapları ile birlikte başkanlık yapacak. Başkan Erdoğan'ın iç siyasetteki hareketliliği sürüyor. Türkiye genelinde bir çok farklı şehre sürekli seyahat ediyor şimdide önümüzdeki hafta pazartesi günü Başkan Erdoğan Asya turuna çıkacak ve çıktığında da üç ülkeyi ziyaret edecek. Bu kapsamda ikili ilişkiler konuşulacak. Ticari anlaşmalar ticari ilişkiler ele alınacak.
SAVUNMA SANAYİİNDE MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti.
İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı.
Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.
ENDONEZYA İLE TİCARETTE YENİ HEDEF
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.
Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.
İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
SON DURAK PAKİSTAN
Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.
TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA
Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.
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