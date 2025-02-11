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İsrail'in planlarına MİT darbesi! Gayrimüslim vatandaşlara saldırılar engellendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 00:08
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İsrail’in planlarına MİT darbesi! Gayrimüslim vatandaşlara saldırılar engellendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Katil İsrail'in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'daki kanlı saldırıları sonrası Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik planlanan hain eylem planlarını engelledi.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları sonrası Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik planlanan eylem girişimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından engellendi.

İSRAİL'İN PLANLARINA DARBE

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın 2024 Faaliyet Raporu'na göre radikal örgütlerle mücadele kapsamında; çok sayıda örgüt üyesi tespit edilerek eylem planları engellendi. Bahse konu deşifrelerinin yanı sıra İsrail'in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak, Türkiye'deki gayrimüslim vatandaşlara yönelik eylem planları da engellendi.

Konuya ilişkin MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan raporun takdim kısmında, "İsrail'in Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İsrail’in planlarına MİT darbesi! Gayrimüslim vatandaşlara saldırılar engellendi İsrail’in planlarına MİT darbesi! Gayrimüslim vatandaşlara saldırılar engellendi İsrail’in planlarına MİT darbesi! Gayrimüslim vatandaşlara saldırılar engellendi
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