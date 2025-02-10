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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 00:47
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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