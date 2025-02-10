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Başkan Erdoğan'dan Malezya'da kardeşlik mesajı: Her gelişimizde dostluğu hissediyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 10:41 Güncelleme: 10.02.2025 11:17
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Başkan Erdoğan’dan Malezya’da kardeşlik mesajı: Her gelişimizde dostluğu hissediyoruz

Başkan Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Erdoğan düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken Malezya'ya her gittiklerinde kardeşler arasında hissettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan 'Uzaklığa rağmen kardeş ve dostuz' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALEZYA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

BÜYÜK BİR İLGİYLE KARŞILANDI

Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.

Başkan Erdoğan’dan Malezya’da kardeşlik mesajı: Her gelişimizde dostluğu hissediyoruz

FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

BAŞKAN ERDOĞAN: HER GELİŞİMİZDE KARDEŞLER ARASINDA HİSSEDİYORUZ

Başkan Erdoğan düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkemize hakim olan yasakçı zihniyet nedeni ile ülkemizden gençler buraya gelip akademik kariyer yaptı. O günler geride kaldı. Çok sayıda ülkeden gence ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz bugün. Ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyoruz. Malezya'nın yüksek öğretimde çekim haline gelmesi sayın sultanın idaresinde faaliyete devam eden Malezya Üniversitesi'dir. Maleya Üniversitesi 40 bin öğrencisi ile akademik çalışmalarda seçkin rol oynuyor. Katkıları ile sayın sultanın liderliği önem taşıyor."

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