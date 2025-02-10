Başkan Erdoğan’dan Malezya’da kardeşlik mesajı: Her gelişimizde dostluğu hissediyoruz

FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HER GELİŞİMİZDE KARDEŞLER ARASINDA HİSSEDİYORUZ

Başkan Erdoğan düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkemize hakim olan yasakçı zihniyet nedeni ile ülkemizden gençler buraya gelip akademik kariyer yaptı. O günler geride kaldı. Çok sayıda ülkeden gence ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz bugün. Ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyoruz. Malezya'nın yüksek öğretimde çekim haline gelmesi sayın sultanın idaresinde faaliyete devam eden Malezya Üniversitesi'dir. Maleya Üniversitesi 40 bin öğrencisi ile akademik çalışmalarda seçkin rol oynuyor. Katkıları ile sayın sultanın liderliği önem taşıyor."