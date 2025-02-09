Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası belli: PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak
Türkiye'de terörle mücadele süreci son aşamaya geldi. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı için görüşmeler hızlandı. Devlet, 'Önce silahlar bırakılacak, sonra diğer adımlar atılır.' tavrını benimsedi. DEM Parti, süreci yasal bir zemine oturtmayı hedefliyor, ancak AK Parti, silah bırakmadan adım atılmayacağını belirtiyor. Silahların bırakılması halinde hasta ve yaşlı mahkûmların cezalarının evlerinde infazı, kayyum atamaları ve yasal değişiklikler gündeme gelebilir. Kandil’in Öcalan’ın çağrısına nasıl yanıt vereceği ise belirsiz. İşte detaylar...
Terörsüz Türkiye için başlatılan süreçte son viraja girildi. İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silahları bırakma çağrısı için hazırlıklar hızlanırken devlet de tavrını net olarak ortaya koyarak "Önce silahlar gömülsün, sonrasına bakarız." dedi.
GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR
DEM Parti, Öcalan ve devletin ilgili birimleri arasındaki görüşme trafiği hızlandı. Görüşmelerde teröristbaşının "silahları bırakma" çağrısının detayları üzerinde duruluyor. "Çağrı ne zaman yapılacak, metodolojisi ne olacak, yazılı mı, video mesajı mı olacak, hangisi daha etkili olur?" konuları tek tek konuşuluyor.
ÖCALAN BİR MEKTUP YAZDI
Verilecek mesajın içeriği ile ilgili virgülüne kadar dikkatli çalışma yürütülüyor. Öcalan'ın terör örgütüne yönelik geçen hafta bir mektup kaleme aldığı, bunun detayları üzerinde çalışıldığı da bildirildi.
ÖNCE SİLAH ŞARTI
Bu gelişmelere paralel olarak devletin tavrı da netleşti. Sabah'ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamusal anlamda hiçbir adım atılmayacak. Şu anda belirlenmiş 'birinci aşamada şöyle, ikinci aşamada böyle olacak' gibi bir yol haritası bulunmuyor. Gündemde ne müzakere ne de müzakere başlıkları var.
Teröristbaşı ve DEM Parti heyetine mesaj net bir şekilde verildi: "Önce silahlar bırakılacak. Silahlar bırakılırsa ondan sonra varsa bir eksiklik o zaman bakarız. Silahlar bırakılmadan hiçbir somut adım atılması mümkün değil."
DEM PARTİ YASAL ZEMİNE OTURTMAK İSTİYOR
DEM Parti'nin de süreci yasal bir zemine oturtmak, AK Parti ve iktidar ile direkt muhatap olmak istediği belirtiliyor. Ancak AK Parti ve iktidar silah bırakmadan hiçbir adım atmayacak.
NELER GÜNDEME GELECEK?
Silahların bırakılması halinde hasta ve yaşlı mahkûmların cezalarının konutlarında infazı, kayyum atamaları, Terörle Mücadele, TCK gibi yasalarda bazı değişiklikler gündeme gelebilecek.
Bahçeli'nin umut hakkı önerisi, Anayasa değişiklikleri de tartışılabilecek. Teröristbaşının çağrısına terör örgütünün sözde üst yönetiminin bulunduğu Kandil'in nasıl yanıt vereceği ise soru işareti.
Kulislerde, Kandil'in silah bırakmayacağı ya da ikiye bölüneceği konuşulsa da ağırlıklı görüş "Öcalan, örgütün dayatmalarına izin vermez. 'Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum' diyecektir" şeklinde.
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