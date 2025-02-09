Terörsüz Türkiye hedefinde yol haritası belli: PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak

Devletin mesajı açık: Silahlar bırakılmadan adım atılmayacak. (AA)

ÖNCE SİLAH ŞARTI



Bu gelişmelere paralel olarak devletin tavrı da netleşti. Sabah'ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamusal anlamda hiçbir adım atılmayacak. Şu anda belirlenmiş 'birinci aşamada şöyle, ikinci aşamada böyle olacak' gibi bir yol haritası bulunmuyor. Gündemde ne müzakere ne de müzakere başlıkları var.

Teröristbaşı ve DEM Parti heyetine mesaj net bir şekilde verildi: "Önce silahlar bırakılacak. Silahlar bırakılırsa ondan sonra varsa bir eksiklik o zaman bakarız. Silahlar bırakılmadan hiçbir somut adım atılması mümkün değil."

DEM PARTİ YASAL ZEMİNE OTURTMAK İSTİYOR

DEM Parti'nin de süreci yasal bir zemine oturtmak, AK Parti ve iktidar ile direkt muhatap olmak istediği belirtiliyor. Ancak AK Parti ve iktidar silah bırakmadan hiçbir adım atmayacak.