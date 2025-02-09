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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 12:02 Güncelleme: 09.02.2025 12:02
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Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

29 Ocak - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist öldürüldü. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Güçlüyüz, kararlıyız. Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

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Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 11 terörist öldürüldü Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 11 terörist öldürüldü Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 11 terörist öldürüldü

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