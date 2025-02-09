İmamoğlu’nun villasının manzarası için İBB’den 156 milyon TL: Kamulaştırma kararı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal beyanından gizlediği 3 villasının manzarasını korumak için İBB kasasından 156 milyon lira harcadı.



"ACELE KAMULAŞTIRMA" KARARI İLE ARSA ALINDI



İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarının yanı başındaki Mermerci ailesine ait 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsanın İBB tarafından acele kararla kamulaştırıldığı öğrenildi.



Yapılan işlemle Ekrem İmamoğlu'nun manzarasını korumak için yüzlerce milyon lira kamu kaynağı harcanmış oldu.



MERMERCİLER'IN AVUKATI ANLATTI



Kamulaştırmaya ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtlayan Mermerci ailesinin avukatı Harun Tavşancıl, "İBB, müvekkillerimin arsasını satın almak için 152 milyon lira teklif etti. Ancak bu bedeli düşük bulan müvekkiller 180 milyon lira istedi. Anlaşma olmayınca önce encümen kararıyla kamulaştırma sonra da dava süreci başladı. Bu sırada İBB teklifini 4 milyon lira artırarak 156 milyon 66 bin Türk Lirası karşılığında anlaşma sağlandı ve arazi park yapılması şartıyla İBB mülkiyetine geçti" dedi.



İŞ UZAMASIN DİYE PAZARLIK

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Mirgün Mahallesi'nde bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanından gizlediği ortaya çıkan 3 adet villasının yanı başında bulunan 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsa 11 Temmuz 2024 tarihinde acele bir şekilde encümen kararıyla kamulaştırıldı. Kamulaştırma kararı ilgili arsanın tapu kaydına şerh olarak kaydedildi.