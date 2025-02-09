İmamoğlu'nun villasının manzarası için İBB'den 156 milyon TL: Kamulaştırma kararı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal beyanında gizlediği 1.7 milyar TL değerindeki 3 villasının çevre düzenlemelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden gerçekleştirdi. İmamoğlu villalarının özel yolundan peyzajına kadar tüm harcamalar belediye üzerinden yaptırdı. İstanbul’un kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda harcamaya devam eden İmamoğlu, son olarak villalarının manzarasını korumak amacıyla İBB kasasından 156 milyon TL'lik ödeme yaptı. İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal beyanından gizlediği 3 villasının manzarasını korumak için İBB kasasından 156 milyon lira harcadı.
"ACELE KAMULAŞTIRMA" KARARI İLE ARSA ALINDI
İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarının yanı başındaki Mermerci ailesine ait 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsanın İBB tarafından acele kararla kamulaştırıldığı öğrenildi.
Yapılan işlemle Ekrem İmamoğlu'nun manzarasını korumak için yüzlerce milyon lira kamu kaynağı harcanmış oldu.
MERMERCİLER'IN AVUKATI ANLATTI
Kamulaştırmaya ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtlayan Mermerci ailesinin avukatı Harun Tavşancıl, "İBB, müvekkillerimin arsasını satın almak için 152 milyon lira teklif etti. Ancak bu bedeli düşük bulan müvekkiller 180 milyon lira istedi. Anlaşma olmayınca önce encümen kararıyla kamulaştırma sonra da dava süreci başladı. Bu sırada İBB teklifini 4 milyon lira artırarak 156 milyon 66 bin Türk Lirası karşılığında anlaşma sağlandı ve arazi park yapılması şartıyla İBB mülkiyetine geçti" dedi.
İŞ UZAMASIN DİYE PAZARLIK
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Mirgün Mahallesi'nde bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanından gizlediği ortaya çıkan 3 adet villasının yanı başında bulunan 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsa 11 Temmuz 2024 tarihinde acele bir şekilde encümen kararıyla kamulaştırıldı. Kamulaştırma kararı ilgili arsanın tapu kaydına şerh olarak kaydedildi.
İBB arsanın kamulaştırılması karşılığında Mermerci ailesine ilk önce 152 milyon lira teklif etti. Ancak aile bu teklifi düşük buldu ve 180 milyon lira istedi. İBB ile Mermerci ailesinde anlaşma sağlanamayınca, İBB kamulaştırma bedelinin tespiti için bu kez İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
Davada söz konusu arsa hissedarlarının belirlenmesi, hisse oranlarınca kamulaştırma bedellerinin tespit edilmesi ve bu bedellerin banka hesaplarına yatırılması, davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ve tapu kaydının İBB adına tescil edilmesi mahkemeden talep edildi.
İBB'nin önerdiği 152 milyon TL düşük bulununca hak sahipleri ile İBB arasında başlayan dava süreci, pazarlık konusu oldu. Davanın en az 3-4 yıl süreceği öngörüsü ile taraflar bir kez daha anlaşmak için görüşmeler yaptı.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ
Yapılan görüşmeler neticesinde İBB teklifini 4 milyon lira artırarak 156 milyon lira karşılığında hak sahipleriyle anlaşma yoluna gitti. Yapılan kamulaştırmayla kamu kaynağı ile harcanan 156 milyon Türk Lirası ile Ekrem İmamoğlu'nun şahsi villalarının manzarası korunmuş oldu.
MAL BEYANINDA GİZLEDİ
İBB Başkanı'nın, 2024 yerel seçimleri öncesinde mal beyanında bildirmediği, daha sonra ise aile şirketinin üzerine olduğunu söylediği Sarıyer'deki villaların değerinin 1.7 milyar lira olduğu kamuoyuna yansımıştı.
İmamoğlu ailesi taşınacağı için villalarının olduğu bölgeye çıkan yol ve caddelerdeki çevre düzenlemeleri tamamlandı. İmamoğlu'nun belediye ekiplerini yolların jilet gibi yapılması için gece gündüz demeden çalıştırması bölge sakinlerini çileden çıkardı. Mağdurlar isyanlarını SABAH aracılığıyla duyurdu.
'AİLEYE KAYITLI' YALANI...
Yerel seçimler öncesinde mal beyanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer'de bulunan yaklaşık 1.7 milyar TL değerindeki villalarını bildirmediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine konuşan İmamoğlu, villaların kendi üzerine değil aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.
SÜREKLİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Villalarının olduğu bölgeye çıkan yol ve caddelerdeki çevre düzenlemeleri de bizzat İBB Başkanı'nın talimatıyla tamamlanmıştı. Çalışmalarda İmamoğlu'nun villalarına çıkan caddeye yeni asfalt döküldüğü, kaldırım taşlarının yenilendiği ve ağaçların olduğu refüjlere düzenleme getirildiği görüldü.
Yapılan çalışmalarla birlikte kaldırımların genişlediği görülürken çok sayıda aracın vatandaşların geçmesi için yapılan kaldırımlara park edildiği de gözlerden kaçmadı. Çevre düzenlemesiyle birlikte bazı ağaçların budandığı, bazılarının ise tepe noktalarının tamamen kesildiği ancak gövdelerinin durduğu görüldü.
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