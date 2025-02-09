Asrın inşasında vinç ışıkları geceyi gündüze çeviriyor! 182 bin kişilik ordu sahada

Bölgede yıkılan binaların yerine yapılan yapılarla adeta yeniden bir şehir inşa ediliyor (ahaber.com.tr)

"RESMEN YENİDEN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ"

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan da şantiyede günde bini aşkın iş makinesi ve 9 bini aşkın personelin aralıksız çalıştığını anlattı: Hatay'ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150'ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe de artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak.