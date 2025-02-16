AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Yassıada zihniyeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı | ahaber.com.tr

"CHP İÇİNDEKİ HİZİPLER ARASINDA SEÇİM SÜRECİNE HAPSOLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

Özgür Özel ayrıca iktidarımızın 'milletin gözünden düştüğünü' söylemiş. Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."