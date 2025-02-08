CHP’li belediyeler borç batağında! Kadıköy Belediyesi’ne icra takibi şoku

Son listeye Kadıköy Belediyesi'nin 2023 yılında düzenlediği 2023/1185246 numaralı araç kiralama ihalesini kazanan bir şirket belediye ile imzaladığı sözleşme kapsamında Kadıköy Belediyesi'ne araç kiralama hizmeti verdi. Verilen hizmetin karşılığında Kadıköy Belediyesi'nden toplamda 7 milyon 513 bin Türk Lirası alacak bakiyesi oluştu.

(Foto: SABAH)

PARAMIZ YOK İTİRAFI

Sabah'ta yer alan habere göre şirket Kadıköy Belediyesi'nde biriken alacağını tahsil edebilmek için defalarca belediyeye gitti. Ancak, belediye yetkilileri alacağını tahsil etmek isteyen şirket yöneticilerini her defasında paramız yok diyerek geri çevirdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

SON ÇARE İCRAYA BAŞVURDULAR

Alacaklarını tahsil edemediği için finansal açıdan zor duruma düşen şirket son çare olarak Kadıköy Belediyesi'ne icra takibi başlattı. Anadolu Adliyesi'ndeki icra müdürlüğüne başvuruda bulunan şirket Avukatı Funda Sadıkahmet Kadıköy Belediyesi'nden alacağı 7 milyon 513 bin Türk Lirasının tahsil edilmesini talep etti. Talep üzerine icra müdürlüğü tarafından Kadıköy Belediyesi'ne yönelik icra takibi başlatıldığı öğrenildi.

(Foto: DHA)

GEÇMİŞ YILDA DA HACİZ UYGULANMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere (22.12.2023) Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepe Mahallesinde 2015 yılında 175 metrekare arsanın Düzenleme Ortaklık Payı yapılarak 43 metrekarelik bölümü kamulaştırıldı.

Belediye 2015 yılında 250 bin lira olan kamulaştırma bedelini ödememesinin ardından olay mahkemeye taşındı. Mahkeme davacıyı haklı buldu ancak davacı bu süreçte hayatını kaybetti. Davacının hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları davaya dahil oldu.

Kadıköy Belediyesi kamulaştırma bedelini 2018 yılındaki miktar üzerinden ödemek istedi. Davacı taraf ise aradaki zaman kaybının hak mağduriyetine neden olacağı gerekçesiyle 750 bin liranın ödenmesini talep etti. Kadıköy Belediyesi'nin bu miktarı ödememesi nedeniyle haciz işlemi uygulandı.