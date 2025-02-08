Bakan Uraloğlu tarih verdi! 16 yaş altınına sosyal medya sınırlaması yolda

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"5G'Yİ 2026'DA KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026'da da kullanmaya başlayacağız. Şu an Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 lokasyonda test amaçlı deneyimlenebiliyor." dedi.

Türksat 6A'nın tüm testleri geçtiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, Türksat 6A şu anda neredeyse faaliyete geçti. Her türlü testten olumlu sonuç aldık. Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurmuş oluruz." ifadesini kullandı.