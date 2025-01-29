CHP’li Seyhan Belediyesi’ne haciz şoku! Makam odasındaki eşyalara el konuldu

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"YÜKSEK BORÇLARLA DEVREDİLMİŞ"

Yapılan haciz işlemiyle ilgili yazılı açıklamada bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Göreve geldiğimizde seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Bu tabloya 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile yüzde 140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir. Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın yüzde 40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır.