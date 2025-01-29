CHP'li Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku! Makam odasındaki eşyalara el konuldu
Adana’da CHP’li Seyhan Belediyesine geçmiş dönemde 5 müteahhide borçlar ödenmediği için haciz geldi. Belediyeye giden icra memurları, CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’in makamındaki masa, sandalye, koltuk takımı ve diğer değerli eşyaları haczederek el koydu. Yapılan haciz işlemiyle ilgili yazılı açıklamada bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, akla ziyan açıklamalarda bulundu. Tekin, 'Hem istihdam oluşturduk hem de mali tasarruf sağladık. Tüm bu çabalarımıza rağmen geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur.' ifadelerine yer verdi.
Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi haciz şoku yaşadı.
Seyhan Belediye Başkanlığına geçtiğimiz dönem CHP'den aday olup kazanan Akif Kemal Akay, son yapılan seçimde CHP'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçmiş ve Seyhan Belediye Başkan adayı olmuştu.
Seçimlerde ise belediye başkanlığını CHP'nin adayı Oya Tekin kazanmıştı. Bugün Seyhan Belediyesine Akay döneminde 5 müteahhide borçlar ödenmediği için haciz geldi. Haciz görevlileri Tekin'in makamındaki masa, sandalye, koltuk takımı ve diğer değerli eşyaları haczetti.
"YÜKSEK BORÇLARLA DEVREDİLMİŞ"
Yapılan haciz işlemiyle ilgili yazılı açıklamada bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Bugün basına yansıyan ve belediyemiz aleyhine başlatılan haciz işlemi, maalesef önceki dönemin mali politikalarının ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ağırlaşan borç yükünün bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır. Göreve geldiğimizde seçim bütçesi uygulanmış ve yüksek borçlarla devredilmiş bir belediye ile karşılaştık. Belediyemiz, o dönem alınan meclis borçlanma yetkileri ile çekilen banka kredilerine rağmen bu kredilerle dahi ödenmeyen borçların yükü altında bırakılmıştı. Bu tabloya 1 Mart 2024 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile yüzde 140 oranında artırılan personel maaşları, aynı oranda yükselen vergi ve SGK borçları da eklenmiştir. Önceki dönemde bozulan mali disiplin, belediyemizin ekonomik olarak daha da zor bir sürece girmesine neden olmuştur. Üstelik merkezi hükümet tarafından bütçeden gelen paylarımızın yüzde 40'ının kaynakta kesilmesi, mevcut durumumuzu daha da ağırlaştırmıştır.
Bu zorlu tabloya rağmen Seyhanlı hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm olanaklarımızı zorlayarak hizmet üretmeye devam ettik. Piyasa borçlarına rağmen halkımızın en temel ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettik. Seyhan'da iş yapan iş insanlarımızın katkılarıyla Kent Lokantaları açarak, dar gelirli yurttaşlarımız için uygun fiyatlı, kaliteli yemekler sunmayı başardık.
"MALİ TASARRUF SAĞLADIK"
Parklarımızın bakımı için yüksek bütçeli ihaleler yapmaktansa, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımızın çalışmasını sağlayarak hem istihdam oluşturduk hem de mali tasarruf sağladık. Tüm bu çabalarımıza rağmen geçmişten devraldığımız mali yük, piyasaya olan borçlarımızın ödenmesinde aksamalara neden olmuştur. Ancak bu durum karşısında Seyhan Belediyesi olarak güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir şekilde borçlarımızı ödemek ve mali disiplini yeniden sağlamak olacaktır. Seyhanlı hemşehrilerimizin bu süreçteki sabrı ve desteği en büyük gücümüzdür. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır. Belediyemiz, halkımızın refahı için gereken her adımı atmaya devam edecektir" dedi.
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