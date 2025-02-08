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Ankara'daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 16:05 Güncelleme: 08.02.2025 16:17
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Ankara’daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'nda yangın çıktı. 2 katlı spot eşya dükkanındaki tadilat sırasında yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede komşu dükkana sıçradı. Olayda 2 dükkan maddi hasar alırken yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 13:00 sıralarından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'ndaki bir dükkanda meydana geldi.

ANKARA'DAKİ SPOTÇULAR ÇARŞISINDA YANGIN ÇIKTI

Anafartalar Mahallesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan Spotçular Çarşısı'nda, Hüseyin Dinç'e ait 2 katlı spot eşya dükkanında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatı tadilatında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu dükkana sıçradı.

Spotçular Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA) Spotçular Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu. Esnaf Adnan Özkaya, "İçeride kaynak çalışması yapılıyordu. Dumanlar çıktığını gördük. Önce kendimiz müdahale ettik. Baş edemeyince itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve söndürdü. İnsan sağlığına dair bir kaybımız çok şükür yok. Sadece maddi hasara sebep oldu" diye konuştu.

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Ankara’daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı Ankara’daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı Ankara’daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı
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