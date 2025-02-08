Spotçular Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu. Esnaf Adnan Özkaya, "İçeride kaynak çalışması yapılıyordu. Dumanlar çıktığını gördük. Önce kendimiz müdahale ettik. Baş edemeyince itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve söndürdü. İnsan sağlığına dair bir kaybımız çok şükür yok. Sadece maddi hasara sebep oldu" diye konuştu.