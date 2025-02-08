Ankara'daki spotçular çarşısında yangın çıktı: 2 dükkan hasar aldı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'nda yangın çıktı. 2 katlı spot eşya dükkanındaki tadilat sırasında yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede komşu dükkana sıçradı. Olayda 2 dükkan maddi hasar alırken yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 13:00 sıralarından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Spotçular Çarşısı'ndaki bir dükkanda meydana geldi.
Anafartalar Mahallesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan Spotçular Çarşısı'nda, Hüseyin Dinç'e ait 2 katlı spot eşya dükkanında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatı tadilatında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu dükkana sıçradı.
YANGIN MADDİ HASARLA ATLATILDI
İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu. Esnaf Adnan Özkaya, "İçeride kaynak çalışması yapılıyordu. Dumanlar çıktığını gördük. Önce kendimiz müdahale ettik. Baş edemeyince itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve söndürdü. İnsan sağlığına dair bir kaybımız çok şükür yok. Sadece maddi hasara sebep oldu" diye konuştu.