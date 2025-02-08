CHP lideri Özgür Özel'e Filistin tepkileri sürüyor: Tüm dünya şahittir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ın Filistin meselesinde hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. Kabine üyeleri de Başkan Erdoğan'a destek olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına olan güçlü desteği tüm dünyanın malumudur.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusunda Başkan Erdoğan'a söylediği sözlere Kabine üyeleri de tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."
"SOYKIRIMA KARŞI EN GÜÇLÜ SES SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir. Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır; Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."
BAKAN GÖKTAŞ: BASİRETSİZLİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düşünceden ve mücadeleden asla taviz vermezken, su götürmez bir hakikati inkar edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir." dedi.
Göktaş şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir, yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacaklar, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler." Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir. Türkiye için çözüm, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin tesis edilmesiyle mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düşünceden ve mücadeleden asla taviz vermezken, su götürmez bir hakikati inkar edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir."
TİCARET BAKANI BOLAT: MİLLETİMİZ ŞAHİTTİR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini gösterdi.
Bolat şu ifadeleri kullandı: "Bütün siyasi hayatı boyunca bir dava şuuru ile hareket eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunları ile yakından ilgilenen bir liderdir.
Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü ve tarihsel arkaplanı daha uzun yıllara dayanan zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında da en büyük tepkiyi gösteren, siyasal liderlik sergileyen de yine kendileridir. Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail ile ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."
BAKAN KACIR: HİÇBİR KARALAMA BU HAKİKATİ ÖRTEMEZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez." dedi.
ADALET BAKANI TUNÇ: SİYASİ ŞUURSUZLUK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,"CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir." dedi.
Tunç şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gücünü milletimizden alan, haksızlıklar karşısında asla susmayan güçlü bir liderdir. CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a terör örgütü diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin'in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir. İsrail'in zulmüne her platformda karşı çıkmış, Gazze'de katledilen masumların hakkını savunmuştur. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek mazlumların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mağdurların umududur. Türkiye olarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
"ALGI OPERASYONLARI GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hiçbir siyasi karalama ve algı operasyonları bu gerçeği değiştiremez." dedi.
Tekin, "Filistin davasının en güçlü savunucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir. Türkiye, adalet ve insan hakları mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir. Hiçbir siyasi karalama ve algı operasyonları bu gerçeği değiştiremez." ifadelerini kullandı.
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