CHP lideri Özgür Özel’e Filistin tepkileri sürüyor: Tüm dünya şahittir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP lideri Özgür Özel'e tepkisi (X)

TİCARET BAKANI BOLAT: MİLLETİMİZ ŞAHİTTİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkisini gösterdi.

Bolat şu ifadeleri kullandı: "Bütün siyasi hayatı boyunca bir dava şuuru ile hareket eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunları ile yakından ilgilenen bir liderdir.

Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü ve tarihsel arkaplanı daha uzun yıllara dayanan zulmü, işgali ve soykırım girişimleri karşısında da en büyük tepkiyi gösteren, siyasal liderlik sergileyen de yine kendileridir. Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin duruşunun en net örneklerinden biri de uluslararası alanda İsrail ile ticareti durduran yegane ülke olmamızdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."