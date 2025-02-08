Sağlık Bakanlığından Gazete Duvar'ın "100 bin TL'ye otomobil" iddiasına yalanlama

Gazete Duvar'ın yaptığı sözde haber (A Haber arşiv)

1.⁠ ⁠İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 ila 2015 model aralığında 255 adet belirli bir marka ambulans bulunmaktadır.

*⁠Bu ambulansların, faydalı ömrü azami sürece devam etmesi ve vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti verebilmesi için bakım-onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

*⁠Bu kapsamda yapılan ihalelerin tamamı e-ihale olup tüm teklifler dijital ortamda herkese açık şeffaf bir biçimde kamu idaresine sunulmaktadır.

2.⁠ ⁠2025 yılı için her biri kurumsal yetkili bayiler olan üç firma geçerli teklif yapmış ve ihaleyi bunlar arasında en düşük teklifi veren firma kazanmıştır.

*⁠Buna göre söz konusu ihale, 3. tekliften 24 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan, 2. tekliften ise 12 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan kurumsal firmada kalmıştır.

*⁠Dolayısıyla ambulanslarımızın azami faydalı ömrünü uzatmak için dijital ortamda herkese açık şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihaleyi, en düşük teklifi sunan firmanın kazandığı ve ihalenin kamu yararına uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

3.⁠ ⁠Dezenformasyona konu habere dair yapılan incelemede;

*⁠Araç alan sadece 3 personelin olduğu, araçları başka bir marka ve başka bir ticari ünvanlı bayiden satın aldıkları ve bu alımı mal beyanlarında da bildirdikleri görülmüştür.

*⁠Yetkili bayi liste fiyatı ile beyanda bulunulan tutarın birebir aynı olduğu, yine fatura tutarı ile şahsi hesaplardan yapılan ödemelerin de birebir örtüştüğü tespit edilmiştir.

*⁠Söz konusu satın alımların, faturası mukabil ücreti ödenerek usulüne uygun gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.