İstanbul ve Ankara'da sahte içki faciası! Ölü sayısı arttı
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki nedeniyle kentte 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Sahte içkiye yönelik yürütülen soruşturmalarda 32 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 13'ünün tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyledi.
"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"
Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliğinin açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde Ankara'da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü belirterek, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ve daha fazla teyakkuz haline geçirdiğini dile getirdi.
Sahte alkollü içecek üreterek vatandaşların hayatına kasteden kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Şahin, bu kontrollere gıda denetim birimlerinin de katıldığını bildirdi.
"DÜZCE VE KONYA'DAN GETİRİLMİŞ"
Bu çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.
Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
Vatandaşlara alkolden uzak durmaları çağrısında bulunan Şahin, "Alkol hem sağlığımız hem geleceğimiz açısından uygun olmayan zararlı bir madde. Hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınması, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz." diye konuştu.
Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini isteyerek bu konuda verecekleri desteğin çok kıymetli olacağını sözlerine ekledi.
İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 70'E YÜKSELDİ
Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı.
Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.
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